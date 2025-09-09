قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
توك شو

الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن مراسلنا أن الاحتلال عرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة.

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، زياد قاسم، من أمام معبر رفح البري على الجانب المصري، إن القافلة الـ 33 من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية «زاد العزة» انطلقت منذ قليل باتجاه قطاع غزة، وسط جهود تنسيقية مكثفة من الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية.

وأكد قاسم، أن هذه القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية، مشيرًا إلى تنوّع محتوياتها بين الدقيق، الأرز، البقوليات، المعلّبات الغذائية، المستلزمات الطبية، البطاطين، مواد الإيواء، ومستلزمات العناية الشخصية.

وأشار المراسل إلى أن القافلة تشمل أيضًا شاحنات وقود تتحرك لأول مرة منذ بداية الأسبوع، وهو ما يشكّل بارقة أمل للقطاع الصحي والمخابز التي تواجه نقصًا حادًا في الطاقة داخل غزة.

ونوّه قاسم إلى وجود تنسيق متواصل بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، إلى جانب الهيئات الأممية العاملة داخل قطاع غزة، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وفقًا لاحتياجات السكان المتغيرة.

كما أوضح أن فرق الهلال الأحمر المصري تعمل على تحديث يومي لقوائم المساعدات، بما يتماشى مع الظروف الإنسانية والاحتياجات الملحّة داخل القطاع، وهو ما يُظهر حجم الجهد المبذول من الفرق الميدانية والجهات الداعمة.

غزة قطاع غزة مساعدات

