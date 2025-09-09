أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس .. صحة غزة تعلن ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 399 خلال 24 ساعة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 9 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4183 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4880 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5565 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39040 جنيه.



تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 9-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.29 جنيه للبيع و48.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.63 جنيه للبيع، و56.47 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.34 جنيه للبيع، و65.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيه للبيع، و12.83 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 158.14 جنيه للبيع، و157.63 جنيه للشراء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 9 سبتمبر 2025



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

حالة الطقس اليوم 9 سبتمبر

العظمى

القاهرة 32

شرم الشيخ 35

الإسكندرية 30

مطروح 30

أسوان 38

وفي بعض الدول العربية

مكة 40

الكويت 47

الدوحة 44

تونس 37

الخرطوم 40

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 25

بكين 30

باريس 23

برلين 25

موسكو 22

كيف أثر تطوير شبكة النقل على مسار التنمية في الدولة المصرية؟



كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، تفاصيل المشروعات القومية في مجال النقل وآثارها التنموية خلال الفترة الأخيرة.



وقال أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن منظومة النقل والتنمية هما وجهان لعملة واحدة وإحدى ركائز التنمية المستدامة.

وأضاف أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن استثمار الدولة في الطرق والنقل هو استثمار استراتيجي في اقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي.

وأكد أن تطوير شبكة الطرق أدى إلى زيادة المعمور في الدولة المصرية بعدما كانت متكدسة حول شريط وادي النيل، موضحا أنها توفر السبل لجذب استثمارات جديدة.

عراقجي: الولايات المتحدة أدركت أنه لا حل عسكريا للقضية الإيرانية



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن الولايات المتحدة أدركت أنه لا حل عسكريا للقضية الإيرانية، وأن السبيل الوحيد الممكن هو الدبلوماسية العادلة القائمة على الاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة.



وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لم تترك طاولة المفاوضات قط وكانت دائما مستعدة لمحادثات عادلة.

لبنان يستضيف أولمبياد الموسيقى الكلاسيكية لأول مرة



استضافت العاصمة اللبنانية بيروت، للمرة الأولى، فعاليات "فولس جيتار أولمبياد الموسيقى الكلاسيكية"، وهو الحدث الدولي الذي كان يُنظم تقليديًا في اليونان.

المهرجان شهد مشاركة واسعة من عازفين من أكثر من 130 دولة حول العالم، مما يعكس طابعه العالمي.

وقد أُقيمت هذه الفعالية في لبنان بجهود من المنظمين اللبنانيين، الذين سعىوا لإحضار الحدث إلى بيروت، في خطوة تعكس دور لبنان البارز في المجال الثقافي والفني على مستوى المنطقة.

نجاح لبناني في المسابقة

المسابقة شهدت أيضًا تألقًا لافتًا من العازفين اللبنانيين، حيث تمكن ثمانية منهم من الفوز بعدة جوائز، بما في ذلك أربع ميداليات ذهبية، إلى جانب جوائز فضية وبرونزية. هذا النجاح يعكس قوة لبنان في مجال الموسيقى الكلاسيكية ويعزز مكانته كمركز ثقافي في المنطقة.

رسالة دعم للبنان

هذا الحدث لم يكن مجرد مسابقة، بل حمل رسالة تضامن ودعم للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، خصوصًا على الصعيد السياسي والاقتصادي. تنظيم هذه الفعالية على الأراضي اللبنانية يمثل اعترافًا بالدور الثقافي الفاعل الذي تلعبه بيروت في المنطقة رغم التحديات.

محافظ الشرقية: خطة لتطوير مستشفى الزقازيق و740 مشروعًا ضمن «حياة كريمة» بالحسينية



أكد محافظ الشرقية حازم الأشموني، في تصريحات خاصة لـ"إكسترا نيوز"، أنه تم إعداد خطة لتطوير وتوسعة مستشفى الزقازيق خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين الخدمات الصحية في المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أشمون أن مركز الحسينية شهد تنفيذ 740 مشروعًا في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن معدلات تنفيذ هذه المشاريع وصلت إلى 95%.

وقال إن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المنطقة.

في سياق آخر، قال محافظ الشرقية إن خمسة مراكز بالمحافظة ستكون ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، ما يعكس استمرار الجهود الحكومية لتحسين البنية التحتية في القرى والمناطق الريفية.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفال المحافظة بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى يوم الفلاح المصري، الذي يسلط الضوء على دور الفلاح في تنمية المجتمع.

صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 399 خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية إلى 399 شهيدًا، بينهم 140 طفلًا، خلال الـ24 ساعة الماضية. هذا التصاعد الخطير في أعداد الضحايا يأتي في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية حادة، إذ يعاني مئات الآلاف من السكان من نقص حاد في الغذاء والأدوية بسبب الحصار المستمر وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مسئولون في وزارة الصحة أن الوضع الصحي في القطاع يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم، مشيرين إلى أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تضررًا من هذه الأزمة. كما أكدوا أن العجز في المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية للقطاع الصحي يزيدان من حجم الكارثة.