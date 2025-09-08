خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية

أكد أحمد والي خبير أمن المعلومات، أنه لا يمكن التفرقة بين سرقة البيانات وسرقة الأموال؛ لأنه عندما يتم تسريب البيانات البنكية، تكون الأموال عرضة للسرقة.

وقال أحمد والي في حواره على قناة “المحور”،: "لازم المواطن يكون لديه تأمين كبير لبياناته الشخصية البنكية".

ولفت أحمد والي، إلى أن: "90% من الاختراقات للحسابات البنكية تكون بسبب أخطاء شخصية وليست أخطاء تقنية".

وحذر أحمد والي، من أن: "أشهر الاختراقات البنكية تكون عبارة عن إرسال الحسابات البنكية وأرقام بطاقة الائتمان، أونلاين، لأشخاص لا نعرفهم".

وأكمل أحمد والي:" لازم نخلي بالنا من أي حد يبعت لنا كود وإيهامنا بإننا فُزنا بجوائز مالية، ونصيحة للناس، أي حد يتصل بيك يطلب أي شيء عن حساباتك البنكية؛ متديلهوش حاجة".

واستطرد أحمد والي: "قد يصل للفرد بريد إلكتروني وعليه رابط، والميل يكون به دعوة للضغط على الرابط؛ لأنه تعرض للاختراق وبعد الضغط على الرابط؛ يبدأ الهاكر بالدخول على حسابات الشخص".