قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية

هاكر
هاكر
هاني حسين

أكد أحمد والي خبير أمن المعلومات، أنه لا يمكن التفرقة بين سرقة البيانات وسرقة الأموال؛ لأنه عندما يتم تسريب البيانات البنكية، تكون الأموال عرضة للسرقة.

وقال أحمد والي في حواره على قناة “المحور”،: "لازم المواطن يكون لديه تأمين كبير لبياناته الشخصية البنكية".

ولفت أحمد والي، إلى أن: "90% من الاختراقات للحسابات البنكية تكون بسبب أخطاء شخصية وليست أخطاء تقنية".

وحذر أحمد والي، من أن: "أشهر الاختراقات البنكية تكون عبارة عن إرسال الحسابات البنكية وأرقام بطاقة الائتمان، أونلاين، لأشخاص لا نعرفهم".

وأكمل أحمد والي:" لازم نخلي بالنا من أي حد يبعت لنا كود وإيهامنا بإننا فُزنا بجوائز مالية، ونصيحة للناس، أي حد يتصل بيك يطلب أي شيء عن حساباتك البنكية؛ متديلهوش حاجة". 

واستطرد أحمد والي: "قد يصل للفرد بريد إلكتروني وعليه رابط، والميل يكون به دعوة للضغط على الرابط؛ لأنه تعرض للاختراق وبعد الضغط على الرابط؛ يبدأ الهاكر بالدخول على حسابات الشخص". 

هاكرز الهاكر اخبار التوك شو مصر خبير امن معلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

مجلس النواب

قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. أحزاب تتحرك بإعلان تحالفات جديدة لخوض السباق البرلماني

محمد فؤاد زغلول

الوعي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خطوة شاملة نحو مستقبل أكثر تنافسية

رضا فرحات

نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة مصر في قمة البريكس تعزز حضورها الإقليمي والدولي

بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

المزيد