خبير : تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لاختراق الأمن القومي

حذّر المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، من خطورة الاستخدام غير المنضبط لتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"يوتيوب"، مؤكدًا أنها تحولت إلى أداة مباشرة لاختراق الأمن القومي المصري عبر محتوى يفتقد للضوابط الأخلاقية والقانونية.



وأوضح فرحات خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إدارة هذه التطبيقات الخارجية تتحكم في قواعد النشر والمحتوى وفقًا لقيم ومبادئ مجتمعات أخرى، وهو ما يتعارض مع طبيعة المجتمع المصري وعاداته وتقاليده.

انتشار محتويات هابطة

وأضاف أن هذا الانفلات سمح بانتشار محتويات هابطة وعلاقات محرمة أفسدت جيوب وأفكار العديد من الشباب والأسر.

وأكد مؤسس حملة تطهير المجتمع أن القوانين المصرية، خاصة قانون تنظيم الاتصالات، تتضمن بالفعل نصوصًا لحماية الأمن القومي، إلا أن الأزمة تكمن في ضعف آليات التنفيذ والرقابة على هذه المنصات، ما يجعلها ساحة مفتوحة لجرائم مثل غسيل الأموال، والدعارة الإلكترونية، ونشر الشائعات الهدامة.



وأشار فرحات إلى أن بعض التطبيقات مثل "تيك توك" أُجبرت بالفعل على الالتزام بضوابط جديدة خلال مهلة ثلاثة أشهر، مطالبًا بتعميم التجربة على كل المنصات لضمان احترامها للقوانين المصرية وعدم تحولها إلى أدوات لهدم المجتمع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي لا تتحقق بالتشريعات وحدها، بل بوجود إرادة تنفيذية صارمة، مشددًا على استمرار حملته في تقديم البلاغات وملاحقة كل من يستخدم هذه المنصات لنشر الإسفاف أو تهديد القيم الوطنية.