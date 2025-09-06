قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: لا نستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أومدة العمليات العسكرية في فنزويلا
عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تضيع ثوابها العظيم
إمكانياته لا تؤهله.. إبراهيم سعيد ينتقد قائد هجوم منتخب مصر
أسرار القمر الدموي | خسوف كلي نادر يزين سماء العالم في سبتمبر.. ماذا يحدث خلال ساعات؟!
طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم
عبدالحليم: مباراة بوركينا فاسو ستكون صعبة على منتحب مصر
خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة علي زعيم كوريا الشمالية
النقل: خط الرورو بين دمياط وتريستا يعزز صادرات مصر ويوفر فرص عمل
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جزر الكوريل الشمالية الروسية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير : تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لاختراق الأمن القومي

تيك توك
قسم التوك شو

حذّر المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، من خطورة الاستخدام غير المنضبط لتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"يوتيوب"، مؤكدًا أنها تحولت إلى أداة مباشرة لاختراق الأمن القومي المصري عبر محتوى يفتقد للضوابط الأخلاقية والقانونية.


وأوضح فرحات خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن إدارة هذه التطبيقات الخارجية تتحكم في قواعد النشر والمحتوى وفقًا لقيم ومبادئ مجتمعات أخرى، وهو ما يتعارض مع طبيعة المجتمع المصري وعاداته وتقاليده. 

انتشار محتويات هابطة

وأضاف أن هذا الانفلات سمح بانتشار محتويات هابطة وعلاقات محرمة أفسدت جيوب وأفكار العديد من الشباب والأسر.
وأكد مؤسس حملة تطهير المجتمع أن القوانين المصرية، خاصة قانون تنظيم الاتصالات، تتضمن بالفعل نصوصًا لحماية الأمن القومي، إلا أن الأزمة تكمن في ضعف آليات التنفيذ والرقابة على هذه المنصات، ما يجعلها ساحة مفتوحة لجرائم مثل غسيل الأموال، والدعارة الإلكترونية، ونشر الشائعات الهدامة.


وأشار فرحات إلى أن بعض التطبيقات مثل "تيك توك" أُجبرت بالفعل على الالتزام بضوابط جديدة خلال مهلة ثلاثة أشهر، مطالبًا بتعميم التجربة على كل المنصات لضمان احترامها للقوانين المصرية وعدم تحولها إلى أدوات لهدم المجتمع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي لا تتحقق بالتشريعات وحدها، بل بوجود إرادة تنفيذية صارمة، مشددًا على استمرار حملته في تقديم البلاغات وملاحقة كل من يستخدم هذه المنصات لنشر الإسفاف أو تهديد القيم الوطنية.

الأمن القومي التواصل الاجتماعي تيك توك ضوابط الأخلاقية تطهير المجتمع الأمن القومي المصري

