كروان مشاكل يخرج من السجن ويستغيث بريهام سعيد في لايف على تيك توك

خرج البلوجر أحمد علي، الشهير بلقب "كروان مشاكل"، من محبسه؛ بعد قضائه فترة عقوبة بلغت 6 أشهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية البلوجر إنجي حمادة"، والتي واجه فيها اتهامات بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

كما أنهى “كروان مشاكل”، عقوبة أخرى مدتها شهرين، على خلفية إدانته بإذاعة أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب خروجه؛ ظهر "كروان مشاكل" في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، وجه خلاله استغاثة للإعلامية ريهام سعيد، مطالبًا بتدخلها.

جاء ذلك؛ بعد صدور حكم قضائي جديد ضده بالحبس لمدة سنتين، وذلك في قضية جديدة مرفوعة منها ضده، أسفرت عن حكم بحبسه سنتين، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ المؤقت، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها في حق التيك توكر كروان مشاكل، بالحبس سنتين؛ بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد، وتغريمه 100 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه.