إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
حوادث

كروان مشاكل يخرج من السجن ويستغيث بريهام سعيد في لايف على تيك توك

كروان مشاكل
كروان مشاكل

خرج البلوجر أحمد علي، الشهير بلقب "كروان مشاكل"، من محبسه؛ بعد قضائه فترة عقوبة بلغت 6 أشهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية البلوجر إنجي حمادة"، والتي واجه فيها اتهامات بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

كما أنهى “كروان مشاكل”، عقوبة أخرى مدتها شهرين، على خلفية إدانته بإذاعة أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب خروجه؛ ظهر "كروان مشاكل" في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، وجه خلاله استغاثة للإعلامية ريهام سعيد، مطالبًا بتدخلها.

جاء ذلك؛ بعد صدور حكم قضائي جديد ضده بالحبس لمدة سنتين، وذلك في قضية جديدة مرفوعة منها ضده، أسفرت عن حكم بحبسه سنتين، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ المؤقت، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها في حق التيك توكر كروان مشاكل، بالحبس سنتين؛ بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد، وتغريمه 100 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه.

كروان مشاكل البلوجر إنجي حمادة إنجي حمادة قضية البلوجر إنجي حمادة

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حسام حسن

حسام حسن يرفض خروج لاعبي المنتخب قبل تحية الجماهير في استاد القاهرة

محمود صابر

محمود صابر يعبر عن سعادته بالإنضمام لمنتخب مصر

منتخب مصر

مصر تعزز صدارتها …تعرف علي ترتيب المجموعة بعد الجولة السابعة

مهيب عبد الهادي

بعد فوز منتخب مصر ..مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

