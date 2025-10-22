أحمد حسام عوض: «بيع فيديو تقديم زيزو» فكرة مبتكرة حققت نجاحًا استثنائيًا للأهلي

تحدث أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي، عن تفاصيل الفكرة التسويقية المبتكرة التي نفذتها الشركة من خلال صفقتي أحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان، والعائد الكبير الذي تحقق منها.

وقال عوض، خلال تصريحات لقناة «أون سبورت»:

«صفقة زيزو كانت حالة استثنائية مش هتتكرر كتير، وده خلانا نفكر إزاي نحقق عائد مختلف لشركة الكرة، ومن هنا ظهرت فكرة بيع فيديو تقديم اللاعب».

وأضاف:«كنا مدركين تمامًا الزخم الإعلامي والجماهيري اللي هيحصل حوالين فيديو تقديم زيزو، لكن واجهنا بعض التحفظات من الرعاة بسبب سرية التفاصيل.

في ناس شافت الفكرة رائعة، وناس تانية استغربت وقالتلي إنت بتخترع؟ وردي كان بسيط: آه أنا مهندس وبفكر خارج الصندوق».

وتابع:«قدرنا نتفق مع أحد الرعاة لرعاية فيديو تقديم زيزو وبن رمضان، وحققنا من خلاله أرقامًا قياسية سواء من حيث العائد المادي أو نسب المشاهدة، أرقام تليق باسم النادي الأهلي وحجم الصفقات، لكن لا يمكنني الكشف عنها حاليًا».