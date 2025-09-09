قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم

محمد عبد الفتاح

لقي شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم شرق أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق إدفو مرسى علم بالقرب الكيلو 35 .

مما أدى إلى إصابة مصرع شخص مجهول الهوية ، وإصابة 3 آخرين، تنوعت إصابتهم بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل ، وجثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما لقى شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بمحطة كوم أمبو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشاب خلال عبوره شريط السكة الحديد بمحطة كوم أمبو مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة متأثرا بإصابته.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالتحريات الأولية تبين أن الشاب الذي لقى مصرعه يدعى "أيمن. م 28 سنة مقيم بمحافظة قنا، وتم إيداع جثمانه بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

فيما شهد نجع السايح بمدينة البصيلية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان مصرع شاب نتيحة تناوله مبيدا حشريا فى ظروف غامضة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطارا يفيد بمصرع شاب بعد تناوله مبيدا حشريا في ظروف غامضة، وذلك عند نجع السايح بمدينة البصيلية التابعة لدائرة المركز. 

 وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث، لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

