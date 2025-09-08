محافظ أسوان يتابع ميدانيا معالجة هبوط أرضى بمحطة البشارية للصرف الصحي

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لجهود العاملين من الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعالجة الهبوط الأرضى الذى حدث بأحد مطابق الصرف الصحى العمومية بمحطة البشارية، بطريق كسر الحجر.

ورافق المحافظ، أثناء متابعته لأعمال المعالجة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تنفيذ أعمال المعالجة للمطبق البالغ قطره 12 بوصة، والممتد على عمق 5 أمتار بطريقة فنية دقيقة وتقنية محكمة بما يضمن وقف أى تسريبات مستقبلية ، ومنع تكرار الهبوط مرة أخرى.

ووجه بتنفيذ مناورات صيانة داخل الشبكة بالتوازى مع أعمال الإصلاح ، مع إعادة صب المطبق وترميمه بشكل كامل ، بجانب استخدام خامات ذات جودة عالية فى أعمال الدهانات لضمان إستدامة الخدمة ، منوها بأن تنفيذ مثل هذه التدخلات السريعة يهدف إلى حماية البنية التحتية، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

فيما أعرب أهالى منطقة البشارية عن تقديرهم وشكرهم لحرص محافظ أسوان على التواجد الميدانى الفورى بمجرد وقوع الحدث ، ومتابعته الدقيقة لسرعة إنجاز الأعمال، الأمر الذى يعكس تفاعلاً مباشراً مع قضايا المواطنين ، والحرص على إيجاد الحلول العاجلة لأى طارئ، مؤكدين أن هذه الاستجابة السريعة تبعث برسالة طمأنينة وثقة فى قدرة الدولة على مواجهة الأزمات فى وقت قياسى.

جهود محافظة اسوان

وفور إخطاره بحدوث كسر مفاجئ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمحطة جبل تقوق قطر 24 بوصة بما يعادل 600 مللى، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التواجد الميدانى لمباشرة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس الشركة.

وأثناء متابعته شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الإصلاح للماسورة التى حدث بها الكسر نوعية " الحديد " من خلال تنفيذ أعمال التركيب واللحام للقفيز الخاص بها لمعالجة الكسر بشكل نهائى ، وبما يضمن إعادة تشغيل الخدمة ، وعودة ضخ المياه بشكل منتظم لكافة المناطق المتأثرة التى حدث بها ضعف أو إنقطاع للمياه .

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مثل هذه الطوارئ بشكل فورى بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى حرصاً على تخفيف المعاناة عن المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.