بفضل البريكس.. أحمد موسي يوضح متى يتم التعامل بالجنية بدلا من الدولار
الأزهر ينتهي من تسجيل المصحف المرتل بأصوات 30 طالبًا
لهذه الأسباب.. لا تستخدم الهاتف الذكي في المطبخ أو المرحاض
لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة تمليك من الدولة؟
بث مباشر... أحمد موسي يكشف تفاصيل العملية البرية في قطاع غزة
مؤسسة أبو العينين: محو أمية أكثر من 500 ألف مواطن في اليوم العالمي لمحو الأمية
حكم الصلاة في البيت باستثناء الجمعة.. الإفتاء: لا يأثم ولكن يفوت أجرا كبيرا
المجلس الأعلى للأزهر يوافق على إنشاء جامعة الأزهر الأهلية
قبل صدور اللائحة التنفيذية.. رسوم وحالات تقنين أراضي وضع اليد بالقانون
تعرف على نتائج بطولة إيزى كارت مصر لسيارات الكارتنج.. بالصور
هل يجوز جمع الصلوات للمريض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانيا معالجة هبوط أرضى بمحطة البشارية للصرف الصحي

محمد عبد الفتاح

 قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لجهود العاملين من الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعالجة الهبوط الأرضى الذى حدث بأحد مطابق الصرف الصحى العمومية بمحطة البشارية، بطريق كسر الحجر. 

ورافق المحافظ، أثناء متابعته لأعمال المعالجة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة. 

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تنفيذ أعمال المعالجة للمطبق البالغ قطره 12 بوصة، والممتد على عمق 5 أمتار بطريقة فنية دقيقة وتقنية محكمة بما يضمن وقف أى تسريبات مستقبلية ، ومنع تكرار الهبوط مرة أخرى.

ووجه بتنفيذ مناورات صيانة داخل الشبكة بالتوازى مع أعمال الإصلاح ، مع إعادة صب المطبق وترميمه بشكل كامل ، بجانب استخدام خامات ذات جودة عالية فى أعمال الدهانات لضمان إستدامة الخدمة ، منوها بأن تنفيذ مثل هذه التدخلات السريعة يهدف إلى حماية البنية التحتية، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. 

فيما أعرب أهالى منطقة البشارية عن تقديرهم وشكرهم لحرص محافظ أسوان على التواجد الميدانى الفورى بمجرد وقوع الحدث ، ومتابعته الدقيقة لسرعة إنجاز الأعمال، الأمر الذى يعكس تفاعلاً مباشراً مع قضايا المواطنين ، والحرص على إيجاد الحلول العاجلة لأى طارئ، مؤكدين أن هذه الاستجابة السريعة تبعث برسالة طمأنينة وثقة فى قدرة الدولة على مواجهة الأزمات فى وقت قياسى.

وفور إخطاره بحدوث كسر مفاجئ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمحطة جبل تقوق قطر 24 بوصة بما يعادل 600 مللى، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التواجد الميدانى لمباشرة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس الشركة. 

وأثناء متابعته شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الإصلاح للماسورة التى حدث بها الكسر نوعية " الحديد " من خلال تنفيذ أعمال التركيب واللحام للقفيز الخاص بها لمعالجة الكسر بشكل نهائى ، وبما يضمن إعادة تشغيل الخدمة ، وعودة ضخ المياه بشكل منتظم لكافة المناطق المتأثرة التى حدث بها ضعف أو إنقطاع للمياه .

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مثل هذه الطوارئ بشكل فورى بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى حرصاً على تخفيف المعاناة عن المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. 

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

