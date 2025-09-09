الهلال الأحمر يدفع بـ2800 طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، بقافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 33، التي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 33، أكثر من 2800 طن مساعدات إنسانية، تضمنت ما يزيد عن 2300 طن سلال غذائية ودقيق، و أكثر من 450 طن مستلزمات طبية وإغاثية، و نحو 160 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.