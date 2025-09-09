قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كيف أثر تطوير شبكة النقل على مسار التنمية في الدولة المصرية؟

الدكتور عبد الله أبو خضرة
الدكتور عبد الله أبو خضرة
البهى عمرو

كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، تفاصيل المشروعات القومية في مجال النقل وآثارها التنموية خلال الفترة الأخيرة.


وقال أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن منظومة النقل والتنمية هما وجهان لعملة واحدة وإحدى ركائز التنمية المستدامة.

وأضاف أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن استثمار الدولة في الطرق والنقل هو استثمار استراتيجي في اقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي.

وأكد أن تطوير شبكة الطرق أدى إلى زيادة المعمور في الدولة المصرية بعدما كانت متكدسة حول شريط وادي النيل، موضحا أنها توفر السبل لجذب استثمارات جديدة.
 

