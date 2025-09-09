محسن صالح: طريقة لعب حسام أمام أثيوبيا مش هاتنفع مع بوركينا فاسو

علق محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق،علي التشكيلة الأخيرة التي وضعها مدرب منتخب مصر حسام حسن أمام أثيوبيا.

وقال محسن صالح في تصريحات إذاعية :" طريقة لعب حسام أمام أثيوبيا مش هاتنفع قدام بوركينا فاسو".

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وتقسيمة وأداء بعض الجمل الفنية ثم تسديد على المرمى.

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.