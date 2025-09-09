صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 399 خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية إلى 399 شهيدًا، بينهم 140 طفلًا، خلال الـ24 ساعة الماضية. هذا التصاعد الخطير في أعداد الضحايا يأتي في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية حادة، إذ يعاني مئات الآلاف من السكان من نقص حاد في الغذاء والأدوية بسبب الحصار المستمر وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مسئولون في وزارة الصحة أن الوضع الصحي في القطاع يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم، مشيرين إلى أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تضررًا من هذه الأزمة. كما أكدوا أن العجز في المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية للقطاع الصحي يزيدان من حجم الكارثة.

الأزمة تتفاقم في ظل غياب الدعم الدولي

وتواصل وزارة الصحة في غزة مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير المواد الأساسية من الغذاء والدواء. ورغم محاولات الهيئات الدولية تقديم الدعم، إلا أن عمليات الإمداد تواجه صعوبات كبيرة بسبب القيود المفروضة على حركة المعونات.