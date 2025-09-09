

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 حالات وفاة بقطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 399 شهيدًا من بينهم 140 طفلًا.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أنه ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة سُجّلت 121 حالة وفاة من بينهم 25 طفلا.

كما ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية -غزة - بشكل عاجل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

وفي بيان له ؛ طالبت الوزارة بتوفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح طرق آمنة للوصول إليها في محافظة غزة.

و حذرت الوزارة الفلسطينية من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال مراكز المساعدات إلى 2416 شهيدا وأكثر من 17709 مصابين.

كما ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64368 شهيدا و162776 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

بدوره أكد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

وأوضح أن عشرات الشاحنات غادرت منذ فجر اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، محمّلة بمواد غذائية متنوعة مثل الطحين، الأرز، البقوليات، والمعلبات

