غزة: وفاة 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 387

سجّلت مستشفيات قطاع غزة، اليوم /الأحد/، 5 حالات وفاة، بينهم 3 أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 387 فلسطينيا، من بينهم 138 طفلًا.

ومنذ إعلان مؤشر الأمن الغذائي (IPC) عن المجاعة في غرْة، سُجّلت 109 حالات وفاة، من بينهم 23 طفلا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس / يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.