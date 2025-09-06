توك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس..وزير الخارجية: المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الاحتلال

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



رصد برنامج “صباح البلد” أسعار الذهب اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر تباينًا ملحوظًا على مختلف الأعيرة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: سجل سعر الجرام 4182 جنيهًا مصريًا.

عيار 21: بلغ سعر الجرام 4880 جنيهًا مصريًا.

عيار 24: وصل سعر الجرام إلى 5577 جنيهًا مصريًا.

الجنيه الذهب: سجل 39040 جنيهًا مصريًا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم السبت 6 سبتمبر 2025



رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدي البلد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا نسبيًا على معظم العملات مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار صرف العملات اليوم:

الدولار الأمريكي:

شراء: 48.65 جنيه

بيع: 48.65 جنيه

اليورو:

شراء: 56.49 جنيه

بيع: 56.56 جنيه

الجنيه الاسترليني:

شراء: 65.03 جنيه

بيع: 65.22 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم السبت 6 سبتمبر في الأسواق



رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار بعض الفواكه في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

المانجو العويس: 60 جنيهًا للكيلو.

المانجو الفص والعويسي: 40 جنيهًا للكيلو.

العنب: 35 جنيهًا للكيلو.

البلح السكري السعودي: 60 جنيهًا للكيلو.

البلح المحلي: 70 جنيهًا للكيلو.

الخوخ الطعميّة: 70 جنيهًا للكيلو.

البرقوق: 70 جنيهًا للكيلو.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة .. حالة الطقس اليوم السبت 6 سبتمبر



في تقرير عبر برنامج "صباح البلد"، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لليوم السبت 6 سبتمبر 2025.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم الأنحاء.

تفاصيل الطقس اليوم:

الصباح: تبدأ الأجواء معتدلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكن ستنقلب الأجواء إلى حارة ورطبة خلال النهار، مع درجات حرارة مرتفعة على معظم المناطق.

الشبورة المائية: قد تظهر شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد والسواحل الشمالية، مع توقعات بأن تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشرقية ومدن القناة.

وزير الخارجية: المجاعة في قطاع غزة كارثة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال



قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إن المجاعة في قطاع غزة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي إلى أن وكالة الأونروا أصبحت شاهد عيان على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن أي محاولات لاستهداف وكالة الأونروا مرفوضة ولن تفدي إلا إلى تعميق المعاناة للشعب الفلسطيني.

واوضح أن محاولة لتطبيق بدائل للوكالة فشلت في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وزير الخارجية للعالم: معبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين من أرضهم



قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن معبر رفح لن يكون معبرا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف ثابت لن يتغير.

عبدالعاطي: الجهود المصرية القطرية تجاه غزة مستمرة ومكثفة

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أن الجهود المصرية القطرية مستمرة ومكثفة من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة والدوحة في جميع المسارات السياسية والإنسانية.

الخارجية المصرية تؤكد ضرورة دور الأونرا في إعمار غزة:

وشدد على أهمية دور وكالة الأونروا في إعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى، في حالة الموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدا على أن السبيل الوحيد للسلام هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وزير الخارجية: الجهود المصرية القطرية مستمرة لدعم فلسطين ورفض عربي قاطع للتهجير



أكد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي أن الجهود المصرية القطرية مستمرة ومكثفة من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة والدوحة في جميع المسارات السياسية والإنسانية.

واشنطن ترفض وقْف النار

وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي إلى أن مصر وقطر ناقشتا المقترح الأمريكي الأخير الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه، إلا أن الجانب الأمريكي لا يزال يرفض جميع المبادرات والاقتراحات المتعلقة بوقف إطلاق النار أو إنهاء العدوان الإسرائيلي.

خبير تكنولوجيا معلومات: تفكيك شبكة "ستريم ست" ضربة قوية للقرصنة الرقمية بمصر

أكد الدكتور محمد عسكر، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن شبكة "ستريم ست" التي تم تفكيكها مؤخرًا، كانت واحدة من أكبر شبكات القرصنة الإلكترونية في المنطقة، وكانت تبث محتوى رياضيًا عالميًا بشكل غير قانوني.

وأوضح عسكر، خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد أن هذا النوع من الشبكات يقوم بسرقة إشارات البث من المصادر الرسمية، ثم يعيد نشرها على الإنترنت عبر روابط خفية.

استخدام IPTV غير القانوني يهدد الاقتصاد والمستخدمين

وأوضح عسكر الفرق بين خدمات IPTV الشرعية مثل "شاهد" و"OSN" و"BeIN"، التي تقدم المحتوى عبر اشتراك رسمي، وبين الشبكات غير الشرعية التي تبث المحتوى بأسعار زهيدة أو مجانًا.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل خرقًا للقوانين وتكبد الشركات المالكة للمحتوى خسائر بمليارات الدولارات.

المستخدمون في خطر: بياناتهم معرضة للسرقة

وحذر عسكر من أن مستخدمي هذه المنصات المقرصنة يعرضون أنفسهم لـ اختراقات أمنية محتملة، مثل سرقة الحسابات البنكية أو البيانات الشخصية، بسبب تحميل تطبيقات غير رسمية تحتوي على برمجيات خبيثة.

باحث: القمر الدموي يزين سماء مصر غدًا.. وخسوف كلي نادر يُشاهد بالعين المجردة



قال الدكتور محمد الصادق، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما يُعرف بـ"القمر الدموي" أو Blood Moon هو ظاهرة طبيعية ناتجة عن مرور القمر في ظل الأرض، ما يؤدي إلى تغير لونه إلى الأحمر القرمزي بسبب تشتت الضوء في الغلاف الجوي.

وأكد أن هذه الظاهرة لا تمثل أي خطر على الإنسان، ولا تتطلب ارتداء نظارات خاصة لمشاهدتها.

حدث نادر

وأوضح د. الصادق خلال صباح البلد أن خسوف القمر غدًا سيكون من أطول الخسوفات التي شهدها العالم منذ عام 2018، حيث يستمر لمدة 5 ساعات و27 دقيقة، وتبلغ ذروته ساعة و22 دقيقة.

مصر لا تخشى أحد.. محمود مسلم: نتنياهو يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار



أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وأمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أن الشرق الأوسط يقف اليوم على فوهة بركان، بسبب السياسات المتهورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن طبول الحرب تدق في المنطقة نتيجة تصعيد الاحتلال ضد قطاع غزة.

وشدد مسلم خلال لقائه الإعلامية ضحى الزهيري على قناة "الحدث"، أن مصر لا تخاف من أحد، وأن إسرائيل تدرك جيدًا هذه الحقيقة، لافتًا إلى أن اتفاقيات السلام، والاتفاقيات الإبراهيمية باتت مهددة بالانهيار، بسبب غطرسة الاحتلال وتجاهله لكافة المواثيق الدولية.

اتهامات باطلة من إسرائيل ضد مصر

انتقد مسلم الحملة الإعلامية التي تشنها إسرائيل على مصر، مؤكدًا أنها تعكس حالة من التخبط، فبينما كانت تتهم مصر سابقًا بتهريب الأسلحة إلى غزة، أصبحت الآن تتهمها زورًا بـ"منع المساعدات عبر معبر رفح"، رغم زيارة مسؤولين دوليين وشهود عيان أكدوا التزام القاهرة بتمرير المساعدات الإنسانية.