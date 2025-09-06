وزير الخارجية: الجهود المصرية القطرية مستمرة لدعم فلسطين ورفض عربي قاطع للتهجير

أكد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي أن الجهود المصرية القطرية مستمرة ومكثفة من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة والدوحة في جميع المسارات السياسية والإنسانية.

واشنطن ترفض وقْف النار

وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي إلى أن مصر وقطر ناقشتا المقترح الأمريكي الأخير الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه، إلا أن الجانب الأمريكي لا يزال يرفض جميع المبادرات والاقتراحات المتعلقة بوقف إطلاق النار أو إنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن هذا الموقف يُعقد الأوضاع ويُطيل أمد المعاناة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم في غزة.

التهجير خط أحمر

شدد الوزير على أن أي أكاذيب أو محاولات لتبرير تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مرفوضة تمامًا من قبل الدول العربية، موضحًا أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف أو تحت أي مسمى.

الفلسطينيون متمسكون بأرضهم

وأكد عبد العاطي أن الشعب الفلسطيني يتمسك بحقوقه وأرضه وتراب وطنه، وأن هذا التمسك حق قانوني وإنساني ومعنوي أصيل، لا يمكن لأحد أن يُجبرهم على التخلي عنه أو مغادرة أرضهم قسرًا، مضيفًا أن مصر والدول العربية تقف بحزم ضد أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع.