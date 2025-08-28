قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيروشيما والست لما.. نشاط سينمائي للفنانة ياسمين رئيس بعد عرض ماما وبابا
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المريخ يجاور القمر في موكب الكواكب الستة بهذا الموعد.. ظواهر فلكية مهمة مرتقبة

ظواهر فلكية
ظواهر فلكية
أمينة الدسوقي

مع انتهاء أغسطس، تواصل السماء تقديم عروض فلكية استثنائية لمحبي الرصد والتأمل، إذ يشهد هذا الأسبوع ظهور كوكبات الصيف بوضوح إلى جانب الكواكب، في مشهد يضم “موكب الكواكب الستة”.

 ويعد هذا المشهد أبرز هذه المشاهد اقتران كوكب المريخ بالقمر مساء الإثنين، في لوحة سماوية مميزة.

كما يمكن لعشاق الفلك مع نهاية الشهر مراقبة مثلث سماوي بديع يتكون من الزهرة والمشتري إلى جانب عنقود نجمي بعيد، في الساعات التي تسبق شروق الشمس.

30 أغسطس القمر وقلب العقرب

في هذا اليوم يظهر القمر في طور الهلال المكتمل إلى جوار "قلب العقرب" في الجهة الجنوبية الغربية.

 ويعد "قلب العقرب" أحد ألمع النجوم الحمراء العملاقة، يبعد عن الأرض نحو 550 سنة ضوئية، ويُعرف بكونه القلب النابض لكوكبة العقرب.

31 أغسطس الزهرة وعنقود خلية النحل

وقبيل شروق شمس الأحد، سيكون كوكب الزهرة متألقا في سماء الشرق، فيما يمكن رصد التوهج الخافت لعنقود "خلية النحل" (M44) المجاور له، وهو أحد أقرب العناقيد النجمية وأكثرها إبهارا عند مشاهدته بالمنظار.

مصر على موعد مع أهم حدث فلكي في 2025 خسوف كلي للقمر

وفي تطور آخر، يترقب المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر واحدة من أبرز الظواهر الفلكية في العام المقبل، حيث سيشهد العالم خسوف كليا للقمر يوم الأحد 7 سبتمبر 2025. 

ويتزامن الحدث مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ، حيث سيغطي ظل الأرض نحو 136.2% من سطح القمر، ويُشاهد بوضوح من مختلف أنحاء الجمهورية.

أماكن الرؤية ومدتها

بحسب تقرير المعهد، يمكن متابعة الخسوف من عدة مناطق تشمل أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأجزاء من الأمريكيتين والمحيطات الكبرى، إضافة إلى القطبين الشمالي والجنوبي.

وتستمر جميع مراحل الظاهرة نحو ست ساعات و27 دقيقة، بينما يستغرق الخسوف الكلي وحده ساعة و22 دقيقة تقريبا، ويشاهد كاملا من مصر باستثناء بدايته شبه الظلية.

مشهد مهيب بلون أحمر برتقالي

الجمعية الفلكية بجدة أوضحت أن القمر سيتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر البرتقالي في أثناء الخسوف، وهو ما يجعل الظاهرة فرصة مثالية للرصد بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات والكاميرات الفلكية، خاصة مع توقع أجواء مناسبة في معظم دول الوطن العربي.

كسوف جزئي للشمس بعد أسابيع

كما تشير الحسابات الفلكية إلى حدوث كسوف جزئي للشمس في 21 سبتمبر 2025، إذ يحجب القمر جزءًا من قرص الشمس عند مروره بين الأرض والشمس.

 وسيكون الكسوف مرئيا فوق أجزاء من أستراليا والقارة القطبية الجنوبية وعدد من الجزر في المحيط الهادئ.

موكب الكواكب الستة القمر قلب العقرب خسوف كلي للقمر

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

روبن أموريم

أول تعليق من أموريم بعد وداع مانشستر يونايتد كأس كاراباو

سيف الدين الجزيري

تطورات جديدة في موقف سيف الدين الجزيري مع الزمالك

محمد النني

النني يخطف الأنظار بصورة مع ابنته على انستجرام

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

