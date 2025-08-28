المريخ يجاور القمر في موكب الكواكب الستة بهذا الموعد.. ظواهر فلكية مهمة مرتقبة

مع انتهاء أغسطس، تواصل السماء تقديم عروض فلكية استثنائية لمحبي الرصد والتأمل، إذ يشهد هذا الأسبوع ظهور كوكبات الصيف بوضوح إلى جانب الكواكب، في مشهد يضم “موكب الكواكب الستة”.

ويعد هذا المشهد أبرز هذه المشاهد اقتران كوكب المريخ بالقمر مساء الإثنين، في لوحة سماوية مميزة.

كما يمكن لعشاق الفلك مع نهاية الشهر مراقبة مثلث سماوي بديع يتكون من الزهرة والمشتري إلى جانب عنقود نجمي بعيد، في الساعات التي تسبق شروق الشمس.

30 أغسطس القمر وقلب العقرب

في هذا اليوم يظهر القمر في طور الهلال المكتمل إلى جوار "قلب العقرب" في الجهة الجنوبية الغربية.

ويعد "قلب العقرب" أحد ألمع النجوم الحمراء العملاقة، يبعد عن الأرض نحو 550 سنة ضوئية، ويُعرف بكونه القلب النابض لكوكبة العقرب.

31 أغسطس الزهرة وعنقود خلية النحل

وقبيل شروق شمس الأحد، سيكون كوكب الزهرة متألقا في سماء الشرق، فيما يمكن رصد التوهج الخافت لعنقود "خلية النحل" (M44) المجاور له، وهو أحد أقرب العناقيد النجمية وأكثرها إبهارا عند مشاهدته بالمنظار.

مصر على موعد مع أهم حدث فلكي في 2025 خسوف كلي للقمر

وفي تطور آخر، يترقب المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر واحدة من أبرز الظواهر الفلكية في العام المقبل، حيث سيشهد العالم خسوف كليا للقمر يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

ويتزامن الحدث مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ، حيث سيغطي ظل الأرض نحو 136.2% من سطح القمر، ويُشاهد بوضوح من مختلف أنحاء الجمهورية.

أماكن الرؤية ومدتها

بحسب تقرير المعهد، يمكن متابعة الخسوف من عدة مناطق تشمل أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأجزاء من الأمريكيتين والمحيطات الكبرى، إضافة إلى القطبين الشمالي والجنوبي.

وتستمر جميع مراحل الظاهرة نحو ست ساعات و27 دقيقة، بينما يستغرق الخسوف الكلي وحده ساعة و22 دقيقة تقريبا، ويشاهد كاملا من مصر باستثناء بدايته شبه الظلية.

مشهد مهيب بلون أحمر برتقالي

الجمعية الفلكية بجدة أوضحت أن القمر سيتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر البرتقالي في أثناء الخسوف، وهو ما يجعل الظاهرة فرصة مثالية للرصد بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات والكاميرات الفلكية، خاصة مع توقع أجواء مناسبة في معظم دول الوطن العربي.

كسوف جزئي للشمس بعد أسابيع

كما تشير الحسابات الفلكية إلى حدوث كسوف جزئي للشمس في 21 سبتمبر 2025، إذ يحجب القمر جزءًا من قرص الشمس عند مروره بين الأرض والشمس.

وسيكون الكسوف مرئيا فوق أجزاء من أستراليا والقارة القطبية الجنوبية وعدد من الجزر في المحيط الهادئ.