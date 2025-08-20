قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
أمّن نفسك .. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
بدء تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد والالتحاق «مجاني واختياري».. تفاصيل
عام 2100 .. دراسة: 84% انخفاضًا محتملاً في مخزون المياه على كوكب الأرض
مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة الدوري
ريال مدريد يبدأ رحلة الليجا بفوز صعب على أوساسونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عام 2100 .. دراسة: 84% انخفاضًا محتملاً في مخزون المياه على كوكب الأرض

اتساع رقعة الأراضي الجافة
اتساع رقعة الأراضي الجافة
حنان توفيق

توقّع علماء صينيون حدوث انخفاض كبير في مخزون المياه على كوكب الأرض خلال السبعين عامًا المقبلة، وهو ما سيكون مصحوبًا بتوسع مساحة الأراضي الجافة على مستوى العالم بنسبة قد تصل إلى نحو 10%، وذلك وفقًا للأكاديمية الصينية للعلوم.

ويُعزى هذا الانخفاض في مخزون المياه إلى التقلبات في هطول الأمطار، إضافة إلى عمليات التبخر والنتح. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الانخفاض قد تتراوح ما بين 41% إلى 84% بحلول عام 2100، بحسب نتائج دراسة جديدة نُشرت في مجلة «NPG – علوم المناخ والغلاف الجوي»، وذلك وفق ما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وللتعرف على مدى استجابة مخزون المياه لنمو الغطاء النباتي في الأراضي الجافة، أجرى فريق بحثي من معهد بحوث المعلومات الفضائية التابع للأكاديمية الدراسة استنادًا إلى ملاحظات الأقمار الصناعية وبيانات النماذج المناخية.

ولاحظ الفريق البحثي وجود زيادة إجمالية في نمو الغطاء النباتي بالأراضي الجافة في مختلف أنحاء العالم بين عامي 1982 و2016، وهي الفترة التي شهدت في الوقت نفسه انخفاضًا في مخزون المياه بهذه المناطق. وأظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين المؤشرين، خاصة في المناطق الزراعية.

وباستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، ومحاكاة النماذج، وأساليب التعلم الآلي، توقّع الباحثون أن الأراضي الجافة في العالم قد تتوسع بنسبة تتراوح بين 4.1% إلى 10.6% بحلول عام 2100، بالتزامن مع الانخفاض الكبير المتوقع في مخزون المياه.

وتسلّط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى تخطيط منسق للاستعادة البيئية المتوازنة، وتحسين الإدارة الزراعية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

علماء صينيون مخزون المياه بالأرض لنمو الغطاء النباتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف: ضبط أكثر من طن أغذية فاسدة و700 لتر لبن تالف.. وإزالة 570 حالة تعد.. والمحافظ يلتقي أعضاء القافلة الدعوية للأزهر

وفد طلابى

جامعة المنصورة .. تدريب طلاب من العراق بكليتي الطب والهندسة

ارشيفية

وكيل صحة الدقهلية: سنتخذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت خطأ طبي في وفاة الطـ فل مالك

بالصور

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

البرجر
البرجر
البرجر

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد