زفاف أسطوري بتكلفة فلكية.. مينا مسعود وإميلي شاه يشعلان توسكانا بثلاثة أيام من الاحتفالات

احتفل النجم الكندي من أصول مصرية مينا مسعود بزفافه على الممثلة ورائدة الأعمال الهندية الأمريكية إميلي شاه في أجواء استثنائية جمعت بين سحر الشرق وروعة الغرب، في حفل استمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة بمدينة سيرتالدو في إقليم توسكانا الإيطالي.

الزفاف الذي وُصف بـ"الأسطوري"، لم يكن مجرد مناسبة عائلية تقليدية، بل تحوّل إلى لوحة عالمية جمعت الثقافات الهندية والمصرية والإيطالية، وسط حضور العائلة والأصدقاء في أجواء مبهجة.

عام كامل من التحضير لاختيار المكان والموعد

وفقًا لما نشرته مجلة "فوج إنديا"، استغرق التحضير لاختيار مكان وموعد الحفل أكثر من سنة كاملة، إذ أراد العروسان أن يعكسا في تفاصيل يومهما الكبير مزيجًا من ثقافاتهما وخلفياتهما العائلية.

وقد لفت الانتباه أن بعض فقرات الحفل بدت وكأنها مستوحاة من فيلم مينا الأشهر "علاء الدين"، سواء في الرقصات أو الأزياء أو حتى الأجواء العامة التي اتسمت بالسحر والفانتازيا.

بداية الاحتفالات.. سهرة إيطالية بطابع تقليدي

انطلقت أولى ليالي الزفاف بعشاء ترحيبي على الطريقة الإيطالية الكلاسيكية. تضمنت المائدة بيتزا من فرن الحطب، ونبيذًا حائزًا على جوائز من مزرعة "ستيتشيانو"، إضافة إلى أنواع البيرة الإيطالية.

أما الطاولات فزُينت بطريقة مبتكرة باستخدام الزهور والطماطم والثوم والفلفل الأحمر، مما أضفى على الأمسية لمسة من البساطة والدفء الإيطالي.



https://www.instagram.com/reel/DOBnxI0kVe0/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3cbb8310-f1d4-4b1c-8cf2-7025f3f5e274



إطلالة العروس والعريس

ظهرت إميلي شاه في اليوم الأول بفستان أبيض بالكامل من دار فالنتينو، مستوحى من أزياء الستينيات. وقد علّقت قائلة: "كنت أحلم بهذه الإطلالة منذ سنوات، وكان هذا اليوم المثالي لتحقيقها".

أما مينا مسعود، فاختار سترة من فالنتينو مع بنطلون "تكسيدو" واسع الحواف، وأكمل إطلالته بحذاء من مارك نولان وساعة "أوديمار بيجيه" التي ارتداها أيضًا يوم خطبته.



المراسم الهندوسية وسط الطبيعة الإيطالية

في اليوم الثاني، أقيمت مراسم هندوسية تقليدية بالحدائق المطلة على تلال توسكانا الخلابة. ارتدت العروس ساريًا أحمر من تصميم "أرپيتا ميهتا"، مع بلوزة كورسيه، وحذاء فضي من "Dolce Vita".

وقد حملت طرحتها نقشًا مميزًا باللغتين، تضمن عبارة: "على أرضه الهادئة وجدت شعلتي الراحة". كما رُسمت على يديها نقوش بالحناء تعكس رموز الأبراج والنجوم.

أما إطلالتها فاكتملت بمجوهرات عائلية نادرة، تضمنت أساور جدتها وعقد "مانجالسوترا" مخصص، إضافة إلى طقم ياقوت وألماس.

في المقابل، تألق مينا بزي عاجي من تصميم مانيش مالهوترا، مع عقد أنيق من "Sanzany"، وحذاء مارك نولان، وساعة "رولكس Hulk".



ليلة السانجيت.. رقص وموسيقى هندية

مع حلول المساء، تحوّل الحفل إلى ليلة على طراز السانجيت الهندي. شارك الضيوف في أجواء صاخبة على أنغام موسيقى "Luxor Music"، مع بوفيه فاخر من الأطباق الهندية قدمه مطعم Crown of India بمدينة فلورنسا.

غيّرت إميلي إطلالتها أكثر من مرة، حيث ارتدت زيًا ذهبيًا من "Itrh"، ثم فستانًا فضيًا من "Shona Joy" خصيصًا لحفل الـ"After Party".



قداس قبطي مسيحي تكريمًا لجذور مينا

في اليوم الثالث، أقيم قداس قبطي مسيحي أحيته طقوس مؤثرة، ترأسها القس "بيشوي"، كاهن مينا منذ طفولته في تورونتو.

ارتدى العريس بدلة تكسيدو أنيقة من تصميم Zegna مع حذاء "Christian Louboutin"، فيما تألقت إميلي بفستان من تصميم "Lihi Hod"، ثم بدّلت لاحقًا إلى فستان قصير من "Marquise Bridal".

كما تميز الحفل بلمسات شخصية، إذ صُممت خواتم الزواج خصيصًا من "Bhindi Jewelers"، فيما اختتم اليوم بعشاء إيطالي فاخر من أربعة أطباق، أعقبه تقديم كعكة إيطالية تقليدية (ميلفوي) أُعدت مباشرة أمام الضيوف.





ختام عطلة الزفاف بأجواء عربية

لم تنتهِ المفاجآت عند هذا الحد، فقد أنهت العروس عطلة الزفاف بفستان قصير كورسيه من "Rosie Etienne"، وحذاء فضي مسطح من "Tieks". ووسط أجواء مبهجة، رقصت على أنغام الموسيقى العربية، في إشارة إلى خلفية مينا المصرية.

الحفل الذي تميز بتنوع ثقافي لافت، جمع بين الطابع الإيطالي الرومانسي، والهندي المبهج، والقبطي الروحاني، والعربي الأصيل.

مشاركة اللحظات عبر "إنستغرام"

وثّق مينا مسعود لحظات زفافه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث نشر صورًا ومقاطع فيديو من الأيام الثلاثة، وعلّق قائلاً: "كان هذا حقًا حفل زفاف الأحلام".

زفاف مينا مسعود وإميلي شاه لم يكن مجرد ارتباط رسمي بين نجم عالمي وممثلة شابة، بل كان احتفالًا بالحب العابر للثقافات، ودمجًا فنيًا بين حضارات مختلفة. في قلب توسكانا، اجتمع المصري والهندي والإيطالي في لوحة واحدة، رسمت ملامح قصة حب ملهمة ستبقى محفورة في ذاكرة متابعي النجمين حول العالم.