مصر لا تخشى أحد.. محمود مسلم: نتنياهو يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وأمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أن الشرق الأوسط يقف اليوم على فوهة بركان، بسبب السياسات المتهورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن طبول الحرب تدق في المنطقة نتيجة تصعيد الاحتلال ضد قطاع غزة.

وشدد مسلم خلال لقائه الإعلامية ضحى الزهيري على قناة "الحدث"، أن مصر لا تخاف من أحد، وأن إسرائيل تدرك جيدًا هذه الحقيقة، لافتًا إلى أن اتفاقيات السلام، والاتفاقيات الإبراهيمية باتت مهددة بالانهيار، بسبب غطرسة الاحتلال وتجاهله لكافة المواثيق الدولية.

اتهامات باطلة من إسرائيل ضد مصر

انتقد مسلم الحملة الإعلامية التي تشنها إسرائيل على مصر، مؤكدًا أنها تعكس حالة من التخبط، فبينما كانت تتهم مصر سابقًا بتهريب الأسلحة إلى غزة، أصبحت الآن تتهمها زورًا بـ"منع المساعدات عبر معبر رفح"، رغم زيارة مسؤولين دوليين وشهود عيان أكدوا التزام القاهرة بتمرير المساعدات الإنسانية.

وثمّن مسلم موقف وزير الخارجية المصري الذي أكد مرارًا أن مصر ترفض التهجير القسري رفضًا قاطعًا، ولن تكون أبدًا بوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الإخوان والإعلام الإسرائيلي.. تحالف في تزييف الواقع

اتهم مسلم جماعة الإخوان الإرهابية بأنها تشارك في نشر الأكاذيب الإسرائيلية بشأن معبر رفح، وتتبنى رواية الاحتلال بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد عداء الجماعة لمصر والشعب الفلسطيني معًا.

وأضاف أن القاهرة تتحرك على أكثر من محور، سواء بإفشال مخطط التهجير أو بدعم صفقة وقف إطلاق النار بالتنسيق مع المبعوث الأمريكي سيتف ويتكوف، مؤكداً أن مصر بذلت جهودًا ضخمة خلال العامين الماضيين لدعم غزة سياسيًا وإنسانيًا.

انتقادات واضحة للموقف الأمريكي

وجه د. محمود مسلم انتقادات حادة للإدارة الأمريكية، متهمًا إياها بعدم ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل، بل وتحاول تحويل النقاش عن القضية الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار، إلى قضية الرهائن فقط.

وقال: "الولايات المتحدة لم تستخدم أوراق الضغط المتاحة لفرض هدنة إنسانية، واكتفت برسائل إعلامية جوفاء لا تُسمن ولا تغني من جوع".

مصر تتحرك بثوابت واضحة وتكسب المواقف الدولية

أكد مسلم أن مصر تنطلق في تحركاتها من ثوابت تاريخية واضحة أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب، حيث رفضت التهجير القسري، وسعت لإعادة إعمار غزة، وكانت أول دولة تطالب بعقد قمة سلام دولية في أعقاب مجازر 7 أكتوبر.

وأوضح أن القاهرة نجحت في فضح الممارسات الإسرائيلية وكسب دعم العديد من الدول الأوروبية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية.

وشدد الدكتور محمود مسلم على أن نتنياهو واهم إن ظن أنه يستطيع فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن مصر، بقيادتها ومؤسساتها، ستتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وستواصل العمل من أجل إنهاء الحرب، وفرض حل عادل وشامل، يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.