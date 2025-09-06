700 يوم من الجحيم داخل غزة.. جرائم الاحتلال مستمرة وسط صمت دولي

700 يوم من الجحيم والعالم والمجتمع الدولي يقف عاجزا أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مازالت غزة تختنق تحت القصف والحصار، والمجاعة تضرب بالمواطنين في ظل سكوت دولي شاهد على تلك الجرائم.

تهجير الفلسطينيين

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مرارا وتكرارا باستخدام العديد من المصطلحات الكاذبة، حيث يستخدم مصطلح «التهجير الطواعي» الذي تروّجه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو أكذوبة وهراء لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه في الواقع تهجير قسري يُمارس ضد الفلسطينيين، ويدفع بهم نحو جنوب قطاع غزة باتجاه المعبر المصري.

أكاذيب مستمرة من الاحتلال

يحاول الاحتلال الإسرائيلي وبعض الداعمين له ترويج شائعات غير حقيقة، تستهدف النيل من مصر، حيث يقول الاحتلال إن معبر رفح مغلق من قبل مصر، ولكن تلك اكاذيب واضحة، فالمعبر منذ اليوم الأول وهو مفتوح أمام الجميع.

معبر رفح مفتوح

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن معبر رفح لن يكون معبرا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف ثابت لن يتغير.