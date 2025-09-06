الاحتلال مسؤول عن مجاعة غزة.. والمجتمع الدولي يطالب بوقف إطلاق النار

قال كريم رجب ، مراسل إكسترا نيوز، إن المؤتمر الصحفي الأخير لوزير الخارجية تناول ثلاث قضايا محورية في مقدمتها الوضع الإنساني المتدهور داخل قطاع غزة.

أضاف أن وزير الخارجية المصري شدد خلال كلمته على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، ووصف ما يجري في القطاع بأنه «مجاعة مكتملة الأركان من صنع البشر»، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الكارثة التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وأرهقت أوضاعهم المعيشية.

وأضاف «رجب»، خلال مداخلة على الهواء على قناة إكسترا نيوز»، أن المجتمع الدولي أكد ضرورة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذلك ضمن المقترح الأمريكي الذي طرحه المبعوث ستيف ويتكوف، موضحًا أن وزير الخارجية المصري اعتبر هذا المقترح الأكثر ملاءمة في الوقت الراهن، خاصة أنه يحظى بقبول واسع من الفصائل الفلسطينية المختلفة.

وأشار، إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في تعنّت سلطات الاحتلال، التي اعتادت خلال الأسابيع الماضية التراجع عن أي تفاهمات في اللحظات الأخيرة، رافضة بذلك كل المبادرات التي كان من شأنها وقف نزيف الدم وإنهاء العمليات العسكرية، الأمر الذي يعكس غياب الإرادة السياسية لدى إسرائيل للوصول إلى حل ينهي المأساة الإنسانية في غزة.