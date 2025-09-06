أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدي البلد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا نسبيًا على معظم العملات مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار صرف العملات اليوم:

الدولار الأمريكي:

شراء: 48.65 جنيه

بيع: 48.65 جنيه

اليورو:

شراء: 56.49 جنيه

بيع: 56.56 جنيه

الجنيه الاسترليني:

شراء: 65.03 جنيه

بيع: 65.22 جنيه

الريال السعودي:

شراء: 12.93 جنيه

بيع: 12.96 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 158.55 جنيه

بيع: 159.04 جنيه

توقعات بتحركات طفيفة في أسعار العملات

يتوقع الخبراء، أن تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري تحركات طفيفة في الأيام المقبلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

نصائح للمستثمرين

مراقبة التغيرات اليومية في أسعار العملات، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية.

الاحتفاظ بالعملات الأجنبية لتفادي الخسائر الناتجة عن تقلبات سعر الصرف.