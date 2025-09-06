باحث: القمر الدموي يزين سماء مصر غدًا.. وخسوف كلي نادر يُشاهد بالعين المجردة

قال الدكتور محمد الصادق، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما يُعرف بـ"القمر الدموي" أو Blood Moon هو ظاهرة طبيعية ناتجة عن مرور القمر في ظل الأرض، ما يؤدي إلى تغير لونه إلى الأحمر القرمزي بسبب تشتت الضوء في الغلاف الجوي.

وأكد أن هذه الظاهرة لا تمثل أي خطر على الإنسان، ولا تتطلب ارتداء نظارات خاصة لمشاهدتها.

حدث نادر

وأوضح د. الصادق خلال صباح البلد أن خسوف القمر غدًا سيكون من أطول الخسوفات التي شهدها العالم منذ عام 2018، حيث يستمر لمدة 5 ساعات و27 دقيقة، وتبلغ ذروته ساعة و22 دقيقة.

ودعا الجمهور المصري والمقيمين لحضور الرصد الجماهيري بالمعهد في حلوان أو بالمرصد الفلكي بالعاصمة الإدارية.

فرصة علمية نادرة لدراسة الغلاف الجوي

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تمثل فرصة ذهبية للعلماء لدراسة دقة مكونات الغلاف الجوي للأرض، حيث تساعد على تحليل الشوائب والملوثات من خلال تحليل الضوء المنكسر أثناء مروره بالغلاف الجوي وسقوطه على القمر.