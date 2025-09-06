الخارجية: معبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين والمجاعة كارثة مكتملة الأركان

في ظل تحولات إقليمية حاسمة وقضايا إنسانية طارئة لا تزال مصر تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها ونصب أعينها، وسط كل هذا الصمت الدولي والتخاذل.

وعقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي مؤتمرا صحفيا مع المفوض العام للأونروا، للحديث حول الأوضاع في قطاع غزة ودور وكالة الأونروا الواضح والداعم للشعب الفلسطيني.

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن معبر رفح لن يكون معبرا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف ثابت لن يتغير.

أكد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي أن إعادة إعمار قطاع غزة لا يمكن أن تتم في ظل استمرار التصعيد العسكري، مشددًا على أن وقف إطلاق النار هو شرط أساسي ومسبق للشروع في أي خطوات حقيقية لإعادة الإعمار.

دعم فلسطين ورفض عربي قاطع للتهجير

أكد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي أن الجهود المصرية القطرية مستمرة ومكثفة من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة والدوحة في جميع المسارات السياسية والإنسانية.

أكد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي أن أي محاولة للمساس بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تحت أي ذريعة أمر مرفوض تمامًا.

المجاعة في قطاع غزة كارثة مكتملة الأركان

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إن المجاعة في قطاع غزة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال الإسرائيلي