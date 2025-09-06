وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة مشروطة بوقف إطلاق النار أولا

أكد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي أن إعادة إعمار قطاع غزة لا يمكن أن تتم في ظل استمرار التصعيد العسكري، مشددًا على أن وقف إطلاق النار هو شرط أساسي ومسبق للشروع في أي خطوات حقيقية لإعادة الإعمار.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن مصر تمضي قدمًا في ترتيبات أمنية جادة لضمان وقف دائم للعدوان، وتهيئة المناخ المناسب لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية.

موقف مصر ثابت وداعم لغزة

وجدد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي التأكيد على أن موقف مصر ثابت لا يتغير تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة تجاه أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض من خلال الحصار أو التهجير أو التجويع.

دعم سياسي وإنساني متواصل

وشدد عبد العاطي على أن مصر تواصل جهودها السياسية والإنسانية والدبلوماسية لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، وتؤكد في جميع المحافل الدولية أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية، وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال وقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة للفلسطينيين.