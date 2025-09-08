سحب منخفضة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس

درجات الحرارة وحالة الطقس.. معلومات يحرص المواطن على معرفتها مع بدايه يومه، ويتابع بيانات هيئة الأرصاد الجوية ونشراتها الدورية، وتشهد البلاد استمرارًا في تحسن الأحوال الجوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يمنح أجواء أكثر اعتدالًا.

استمرار تحسن درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية والانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، يصاحبه أيضا نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر



بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا.

سحب منخفضة



تظهر السحب المنخفضة صباح اليوم، على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحيانا، سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

يشهد الطقس اليوم، أيضا نشاط رياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والاسكندرية وبلطيم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك من متر ونصف إلى متران ونصف.

عن حركة الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، تشهد بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم\س، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة



منخفض جوي



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ولكن نسبة الرطوبة في الجو تجعلنا نشعر بأرتفاعات بقيم درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية ، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 33 درجة مئوية، مؤكدة أن أجواء فترة النهار حارة رطبة على المحافظات الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم متوقع أن يكون هناك إضظراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث سيصل إرتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، وبالتالي سيكونون غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة.

