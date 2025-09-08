قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: استمرار تحسن الأجواء وانكسار الرطوبة .. لكن احذروا البحر | الطقس
حبس 4 أجنبيات بتهمة ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بقصر النيل
رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-9-2025
سرقة شقة لاعب البنك الأهلي بالمحلة.. والمتهم يواجه الحبس سنتين
شروط إستمرار الطالب في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات |قرار نهائي من التعليم
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
احتجاز أكثر من 70 جنديا كولومبيا رهائن على يد مجموعة مسلحة
رسالة قوية من شوبير لـ «الحضري» وأحمد حسن: مش وقت هجوم ولا خلافات.. المنتخب أولوية
رغم مساعدة المنتخب البديل .. «الخيول» يُهدّد «الفراعنة» في سباق التصنيف الدولي لـ«فيفا»
تخزين المواد الأساسية.. إيران تستعد لسيناريوهات صعبة وتعليمات عاجلة من «خامنئي» للحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار تحسن الأجواء وانكسار الرطوبة .. لكن احذروا البحر | الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية والانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، يصاحبه أيضا نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا.

احذروا شواطئ العلمين ومطروح واسكندرية

تظهر السحب المنخفضة صباح اليوم، على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحيانا، سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

يشهد الطقس اليوم، أيضا نشاط رياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والاسكندرية وبلطيم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك من متر ونصف إلى متران ونصف.

عن حركة الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، تشهد بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم\س، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 26 درجة
شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26 درجة

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

خسوف القمر اليوم

ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟

ترشيحاتنا

لبنى عبد العزيز

«سرعة في التعلم».. لبنى عبدالعزيز: الزمن تغير وأسلوب التعامل مع الأطفال اختلف

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

وزير المالية

وزير المالية يطمئن المواطنين بشأن الإيجار القديم والضرائب العقارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد