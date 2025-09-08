الأرصاد: استمرار تحسن الأجواء وانكسار الرطوبة .. لكن احذروا البحر | الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية والانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، يصاحبه أيضا نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا.

احذروا شواطئ العلمين ومطروح واسكندرية

تظهر السحب المنخفضة صباح اليوم، على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحيانا، سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

يشهد الطقس اليوم، أيضا نشاط رياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والاسكندرية وبلطيم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك من متر ونصف إلى متران ونصف.

عن حركة الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، تشهد بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم\س، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26 درجة