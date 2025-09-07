الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

تتعرض البلاد اليوم لتقلبات جوية ملحوظة، مع انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق، وسط تأثير منخفض جوي في الطبقات العليا من الجو، في حين ترفع الرطوبة شعور المواطنين بحرارة ملحوظة في بعض المحافظات.

انخفاض نسبي في درجات الحرارة على نطاق واسع

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد اليوم انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة على نطاق واسع نتيجة تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

حالة الطقس اليوم في مصر

ورغم ذلك، فإن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل الجو أكثر حرارة من المتوقع فعليًا.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري" على الفضائية المصرية، إلى أن القاهرة الكبرى ستسجل أعلى درجات حرارة عند 33 درجة مئوية، مع أجواء حارة رطبة خلال النهار في المحافظات الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب مصر.

طقس

من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 2–3 أمتار

كما نبهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس اليوم، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 2–3 أمتار، مما يعوق أنشطة الصيد والملاحة ويشكل خطورة على السفن الصغيرة.