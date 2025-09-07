قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر

الأوقاف تصدر بيانا توضح فيه حقيقة الصور المتداولة لوزيرها
الأوقاف تصدر بيانا توضح فيه حقيقة الصور المتداولة لوزيرها
شيماء جمال

رصدت وزارة الأوقاف، منشورًا متداولاً على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، على هيئة صورة يظهر فيها الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف مع كلمات توحي بالترحيب بأشقائنا الفلسطينيين على أرض مصر. 

وفي هذا الصدد، تقرر الوزارة الحقائق الآتي بيانها:

أولاً: أن الصورة جزء من خبر منشور منذ أكثر من عام مضى.

ثانيًا: أن مناسبة الخبر المجتزأ هي زيارة من الوزير إلى بعض أشقائنا الفلسطينيين الجرحى الذين امتدت لهم يد العون من مصر -كعهدنا دائمًا- لعلاجهم في المستشفيات المصرية، فالكلام لهم مرتبط بسياق محدد ومناسبة معينة، وليس على إطلاقه.

ثالثًا: أن المعاني التضامنية السامية التي حملتها تلك الزيارة إلى المصابين هي واجب إنساني عروبي ديني، لكنها لا تمتد إلى كل أشقائنا الفلسطينيين في الأراضي المحتلة – فالتضامن معهم وإنْ كان لا يقل وجوبًا فإنه يكون بتثبيتهم على أرضهم ومنع تصفية القضية بالمحاولات الإجرامية الإبادية البائسة التي تستهدف تهجيرهم تحت أي مسمى قسري أو طوعي.

رابعًا: أن موقف الوزير وكل أبناء الوزارة؛ بل كل أبناء مصر الشرفاء، هي الاصطفاف صفًا واحدًا خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة في موقف مصر -الأشرف والأنبل- في رفض العدوان والتجهير وتصفية القضية؛ متحملين في سبيل ذلك كل المصاعب مهما تعاظمت، وكل التحديات مهما بلغت.

خامسًا: تهيب الوزارة بكل وسائل الإعلام وبكل مستخدمي وسائل التواصل تحري الدقة في تناقل الأخبار، والحذر من أساليب الدعاية السلبية والتضليل الإعلامي؛ التي من بينها -كما يتجلى من موضوع هذا البيان- الاجتزاء في النقل، أو تعمية مناسبة الكلام، أو التلاعب الزمني، أو الربط المزيف بين المواقف. وهو ما يوجب على كل منصف تحري الدقة قبل مشاركة الأخبار أو التعليق عليها منعًا لنشر الباطل ودرءًا للمساءلة القانونية، فذلك التحري من فضائل التفكير الناقد وأسس الوعي الوطني الديني الرشيد.

وزارة الأوقاف الفلسطينيين الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف مصر

