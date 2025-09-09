استضافت العاصمة اللبنانية بيروت، للمرة الأولى، فعاليات "فولس جيتار أولمبياد الموسيقى الكلاسيكية"، وهو الحدث الدولي الذي كان يُنظم تقليديًا في اليونان.

المهرجان شهد مشاركة واسعة من عازفين من أكثر من 130 دولة حول العالم، مما يعكس طابعه العالمي.

وقد أُقيمت هذه الفعالية في لبنان بجهود من المنظمين اللبنانيين، الذين سعىوا لإحضار الحدث إلى بيروت، في خطوة تعكس دور لبنان البارز في المجال الثقافي والفني على مستوى المنطقة.

نجاح لبناني في المسابقة

المسابقة شهدت أيضًا تألقًا لافتًا من العازفين اللبنانيين، حيث تمكن ثمانية منهم من الفوز بعدة جوائز، بما في ذلك أربع ميداليات ذهبية، إلى جانب جوائز فضية وبرونزية. هذا النجاح يعكس قوة لبنان في مجال الموسيقى الكلاسيكية ويعزز مكانته كمركز ثقافي في المنطقة.

رسالة دعم للبنان

هذا الحدث لم يكن مجرد مسابقة، بل حمل رسالة تضامن ودعم للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، خصوصًا على الصعيد السياسي والاقتصادي. تنظيم هذه الفعالية على الأراضي اللبنانية يمثل اعترافًا بالدور الثقافي الفاعل الذي تلعبه بيروت في المنطقة رغم التحديات.

مهرجان "فرح بعلبك" يعيد الحياة للمدينة

في سياق متصل، استمر لبنان في استضافة فعاليات ثقافية أخرى، مثل مهرجان "فرح بعلبك"، الذي أُقيم في المدينة التاريخية بعلبك، في خطوة لتعزيز الحياة الثقافية في المنطقة بعد الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بها مؤخرًا.