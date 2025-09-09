قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
لبنان يستضيف أولمبياد الموسيقى الكلاسيكية لأول مرة

منار عبد العظيم

استضافت العاصمة اللبنانية بيروت، للمرة الأولى، فعاليات "فولس جيتار أولمبياد الموسيقى الكلاسيكية"، وهو الحدث الدولي الذي كان يُنظم تقليديًا في اليونان.

 المهرجان شهد مشاركة واسعة من عازفين من أكثر من 130 دولة حول العالم، مما يعكس طابعه العالمي.

وقد أُقيمت هذه الفعالية في لبنان بجهود من المنظمين اللبنانيين، الذين سعىوا لإحضار الحدث إلى بيروت، في خطوة تعكس دور لبنان البارز في المجال الثقافي والفني على مستوى المنطقة.

نجاح لبناني في المسابقة

المسابقة شهدت أيضًا تألقًا لافتًا من العازفين اللبنانيين، حيث تمكن ثمانية منهم من الفوز بعدة جوائز، بما في ذلك أربع ميداليات ذهبية، إلى جانب جوائز فضية وبرونزية. هذا النجاح يعكس قوة لبنان في مجال الموسيقى الكلاسيكية ويعزز مكانته كمركز ثقافي في المنطقة.

رسالة دعم للبنان

هذا الحدث لم يكن مجرد مسابقة، بل حمل رسالة تضامن ودعم للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، خصوصًا على الصعيد السياسي والاقتصادي. تنظيم هذه الفعالية على الأراضي اللبنانية يمثل اعترافًا بالدور الثقافي الفاعل الذي تلعبه بيروت في المنطقة رغم التحديات.

مهرجان "فرح بعلبك" يعيد الحياة للمدينة

في سياق متصل، استمر لبنان في استضافة فعاليات ثقافية أخرى، مثل مهرجان "فرح بعلبك"، الذي أُقيم في المدينة التاريخية بعلبك، في خطوة لتعزيز الحياة الثقافية في المنطقة بعد الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بها مؤخرًا.

العاصمة اللبنانية بيروت

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

بعد تعرضها للإجهاض.. أبرز 10 صور لـ رنا رئيس

