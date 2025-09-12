الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة عن أزمة المنيا، والتي تسببت في وفاة سيدة وإصابة آخرون بعد تناول وجبه طعام، مشيرا إلى أن الطعام كان به فيروس السالمونيلا.

تابع عبدالغفار ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تم اتخاذ قرار من النيابة بحبس المسؤولين عام المطعم، مشيرا إلى أن تم اغلاق المطعم من قبل النيابة العامة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا يوم الأربعاء الماضي بإصابة عدد من المواطنين إثر تناول وجبة طعام عبارة عن فراخ وأرز داخل مطعم في إحدى أحياء مدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص قبل أن يرتفع العدد إلى أكثر من 200 شخصا بأعراض تتراوح مابين قيئ وإسهال والم في البطن قبل أن تلقي احد المصابين أنفسها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.