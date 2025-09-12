هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لبدء الاجتياح البري لكامل لمدينة غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يقوم بالاستعداد لبدء الاجتياح البري على كامل مدينة غزة، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

القمع والتهجير والاعتقال.. غزة لا تتحمل ما يحدث وتستغيث بالمجتمع الدولي

يعاني الشعب الفلسطيني منذ عقود من ويلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواجه القمع والتهجير وفقدان الأراضي والمنازل تحت ذرائع مختلفة.

وتتفاقم المعاناة بسبب الحصار المستمر على غزة، ما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والكهرباء، ويشلّ الحياة الاقتصادية والصحية.

تهديد دائم بالاعتقالات العشوائية

كما يعيش الفلسطينيون تحت تهديد دائم بالاعتقالات العشوائية، والقصف الذي يحصد أرواح الأبرياء، بينهم أطفال ونساء، كما يحرمون من أبسط حقوقهم في التعليم والتنقل والعمل، بينما يستمر الاستيطان في ابتلاع أراضيهم؛ ورغم ذلك، يتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة وصموده الأسطوري في وجه كل أشكال الاحتلال.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

من جانبه؛ قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قطاع غزة يفتقر بالكامل لأي منطقة آمنة، حتى تلك التي يصنفها الاحتلال الإسرائيلي كمناطق آمنة مثل المواصي، خان يونس، ودير البلح، مضيفا أن هذه المناطق، بما في ذلك المخيمات الوسطى كالبريج والمغازي والنصيرات، تتعرض يوميًا للقصف، بل وحتى المستشفيات والخيام المجاورة لها، كما حدث فجراً بجوار مستشفى شهداء الأقصى.