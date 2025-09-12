قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
توك شو

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لبدء الاجتياح البري لكامل لمدينة غزة

عبد الخالق صلاح

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يقوم بالاستعداد لبدء الاجتياح البري على كامل مدينة غزة، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

القمع والتهجير والاعتقال.. غزة لا تتحمل ما يحدث وتستغيث بالمجتمع الدولي

يعاني الشعب الفلسطيني منذ عقود من ويلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواجه القمع والتهجير وفقدان الأراضي والمنازل تحت ذرائع مختلفة.

وتتفاقم المعاناة بسبب الحصار المستمر على غزة، ما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والكهرباء، ويشلّ الحياة الاقتصادية والصحية.

تهديد دائم بالاعتقالات العشوائية

كما يعيش الفلسطينيون تحت تهديد دائم بالاعتقالات العشوائية، والقصف الذي يحصد أرواح الأبرياء، بينهم أطفال ونساء، كما يحرمون من أبسط حقوقهم في التعليم والتنقل والعمل، بينما يستمر الاستيطان في ابتلاع أراضيهم؛ ورغم ذلك، يتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة وصموده الأسطوري في وجه كل أشكال الاحتلال.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

من جانبه؛ قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قطاع غزة يفتقر بالكامل لأي منطقة آمنة، حتى تلك التي يصنفها الاحتلال الإسرائيلي كمناطق آمنة مثل المواصي، خان يونس، ودير البلح، مضيفا أن هذه المناطق، بما في ذلك المخيمات الوسطى كالبريج والمغازي والنصيرات، تتعرض يوميًا للقصف، بل وحتى المستشفيات والخيام المجاورة لها، كما حدث فجراً بجوار مستشفى شهداء الأقصى.

مستشفى شهداء الأقصى دير البلح الاحتلال الأهلية الفلسطينية الفلسطينيون

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

صلاة الجمعة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة.. الأزهر للفتوى يجيب

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

