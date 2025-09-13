صدمة للجماهير.. أحمد موسى يعلق على اعتذار الخطيب عن الترشح لرئاسة الأهلي

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، بتقديم اعتذاره عن الترشح للانتخابات المقبلة، واصفًا القرار بأنه شكل صدمة للجماهير والإدارة، مؤكدًا أن الخطيب يمثل جزءًا لا يتجزأ من مسيرة النادي الأهلي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» من مدينة شرم الشيخ، أن الخطيب كان يعاني من التعب ويخضع للعلاج، ومع ذلك أدى مهامه بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الكابتن محمود يتمتع بخلق عالي سواء كلاعب أو إداري، وأنه استمر في تحقيق البطولات وإسعاد ملايين الجماهير رغم التعرض لبعض الإساءات.

وتابع موسى: "بيان اعتذار الخطيب كان مفاجئًا للجماهير والإدارة، ولم يعلم به أحد، كما النادي الأهلي لا يمكن أن يُترك في منتصف الطريق، ويجب أن يكون هناك تسليم وتسلم كما جرت العادة بين رؤساء النادي السابقين".

وأكمل: "أناشد الكابتن محمود الخطيب أن يتراجع عن قراره، ويترشح للانتخابات المقبلة، أو يتم تجهيز البديل المناسب، مثل خالد مرتجي أو حسام غالي، على أن يكون هناك قائد قادر على الاستمرار بالحفاظ على استقرار النادي".

وأشار أحمد موسى إلى أن الأهلي حقق إنجازات كبيرة وبنى استادًا جديدًا، وأن الانسحاب في هذه المرحلة لا يليق بالنادي أو بجماهيره، داعيًا الخطيب إلى قيادة القائمة المقبلة بنفسه لضمان استمرار مسيرة الإنجازات والحفاظ على استقرار النادي.

وأنهى موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة عودة الخطيب عن قراره، مؤكدًا أن كل عشاق النادي والجماهير يطالبون باستمرار قيادته للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.