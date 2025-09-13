قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسماعيل يوسف: قرار الخطيب تأخر كثيرًا.. والأهلي لا يقف على شخص
أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام
طارق السيد: حسام غالي يتفوق إداريًا على سيد عبد الحفيظ بـ الأهلي
بركات: وجود خالد مرتجي يضمن استمرار النظام داخل الأهلي
شادي محمد يكشف موقف الخطيب من دعمه لـ محمود طاهر
صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن
طارق السيد: الزمالك قادر على تقديم مباراة قوية أمام المصري
قبل مواجهة المصري ..الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الزمالك
صرخة طالب من جامعة سوهاج : 4 سنوات من التفوق مهددة بسبب تعنت أستاذ جامعي
موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
أحمد موسى لـ الخطيب: استمر في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي
توك شو

أحمد موسى لـ الخطيب: استمر في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي

محمود الخطيب
محمد البدوي

وصف الإعلامي أحمد موسى قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي بأنه شكل صدمة للجماهير والإدارة، مؤكدًا أن الخطيب يمثل جزءًا لا يتجزأ من مسيرة النادي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» من مدينة شرم الشيخ، أن الخطيب كان يعاني من التعب ويخضع للعلاج، ومع ذلك أدى مهامه بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الكابتن محمود يتمتع بخلق عالي سواء كلاعب أو إداري، وأنه استمر في تحقيق البطولات وإسعاد ملايين الجماهير رغم التعرض لبعض الإساءات.

بيان اعتذار الخطيب

وتابع موسى: "بيان اعتذار الخطيب كان مفاجئًا للجماهير والإدارة، ولم يعلم به أحد، كما النادي الأهلي لا يمكن أن يُترك في منتصف الطريق، ويجب أن يكون هناك تسليم وتسلم كما جرت العادة بين رؤساء النادي السابقين".

وأكمل: "أناشد الكابتن محمود الخطيب أن يتراجع عن قراره، ويترشح للانتخابات المقبلة، أو يتم تجهيز البديل المناسب، مثل خالد مرتجي أو حسام غالي، على أن يكون هناك قائد قادر على الاستمرار بالحفاظ على استقرار النادي".

وأشار موسى إلى أن الأهلي حقق إنجازات كبيرة وبنى استادًا جديدًا، وأن الانسحاب في هذه المرحلة لا يليق بالنادي أو بجماهيره، داعيًا الخطيب إلى قيادة القائمة المقبلة بنفسه لضمان استمرار مسيرة الإنجازات والحفاظ على استقرار النادي.

