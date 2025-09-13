صندوق النقد يستفز مصر.. طلب عاجل من أحمد موسى لـ رئيس الوزراء

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات صندوق النقد الدولي المستفزة عن مصر واقتصادها .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن يرد على تصريحات صندوق النقد المستفزة.. وإحنا مش عايزينه، مش هايجلنا من صندوق النقد الدولي خير ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ملف الوقود والأسعار ملف في غاية الأهمية والخطورة، صندوق النقد يواصل الضغط على مصر بشكل كبير وعناوين صندوق النقد واضحة وهي الاشتراط بخفض دعم الوقود وتسريع الطروحات ".