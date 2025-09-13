وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن الدولة المصرية لن تسمح بالتهجير للفلسطينيين شاء من شاء وأبى من أبى.

وأكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أن الجميع يعلم حجم التحديات الخطيرة التي تُحاك بمصر والمنطقة العربية، موضحًا أن المنطقة تواجه تحديات شديدة الخطورة، وتمس في الصميم الأمن القومي المصري والعربي، حيث إن الدولة المصرية لم تشهد في تاريخها مثل هذه التحديات من كل الاتجاهات الاستراتيجية الجغرافية.

المشرق العربي

وأوضح «عبدالعاطي»، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشاكل والأزمات تندلع من مختلف الاتجاهات في وقت واحد، قائلًا: «أزمات من الاتجاه الشرقي، لدينا في المشرق العربي الأزمة السورية التي تهدد الدولة السورية واستقرارها واستمراريتها، وكذلك الدولة اللبنانية التي تواجه تحديات خطيرة من الداخل، ونأمل دائمًا أن تُسهم في الحفاظ على الدولة الوطنية اللبنانية.