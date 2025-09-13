وزير الخارجية: ماسبيرو قلعة شامخة بمثابة الأم لكل المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن ماسبيرو ساهم في تشكيل الوعي ومساندة الوطن، لافتا إلى أن ماسبيرو يمارس دوره في تشكيل الوعي المصري وتوفير المعلومات الدقيقة والصحيحة لكافة جموع الصحفيين.

المؤسسات الإعلامية

وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال مشاركته بفاعليات «صالون ماسبيرو» والذي تم بثه عبر قناة «إكسترا نيوز» أن ماسبيرو قلعة شامخة بمثابة الأم لكل المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، معبرا عن اعتزازه بوجوده في استوديو يحمل اسم العالم المصري الكبير أحمد زويل.

وشارك وزير الخارجية والهجرو وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ضيفا في برنامج صالون ماسبيرو الثقافي، والذي تم بثه عبر قناة “إكسترا نيوز”.

وشهد وزير الخارجية والهجرة تكريم عددا من الإعلاميين والصحفيين الذين تركوا بصمة كبيرة في المجال الإعلامي، كأحد عناصر القوى الناعمة في مصر.