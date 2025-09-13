وزير الخارجية في ضيافة صالون ماسبيرو الثقافي | بث مباشر

شارك وزير الخارجية والهجرو وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ضيفا في برنامج صالون ماسبيرو الثقافي، والذي تم بثه عبر قناة “إكسترا نيوز”.

وشهد وزير الخارجية والهجرة تكريم عددا من الإعلاميين والصحفيين الذين تركوا بصمة كبيرة في المجال الإعلامي، كأحد عناصر القوى الناعمة في مصر.

وعلى صعيد آخر؛ استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين.

التنسيق المستمر

وثمَّن وزير الخارجية التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الأوقاف، مشيدًا بالحرص المتبادل على خدمة المصلحة الوطنية من خلال العمل المشترك، والتكامل في الأدوار خاصة في ما يخص الشأن الديني خارج مصر.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في الارتقاء بصورة مصر في العالمين العربي والإسلامي، من خلال إسهامات الأئمة والموفدين، وما يقومون به من دور كبير في نشر القيم الإسلامية الصحيحة، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ومواجهة الفكر المتطرف.