وزير الخارجية في ضيافة صالون ماسبيرو الثقافي | بث مباشر

العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس
انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين
الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة
وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025
أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة
إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين
وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يهدد القضية الفلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية في ضيافة صالون ماسبيرو الثقافي

محمد البدوي

شارك وزير الخارجية والهجرو وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ضيفا في برنامج صالون ماسبيرو الثقافي، والذي تم بثه عبر قناة “إكسترا نيوز”.

وشهد وزير الخارجية والهجرة تكريم عددا من الإعلاميين والصحفيين الذين تركوا بصمة كبيرة في المجال الإعلامي، كأحد عناصر القوى الناعمة في مصر.

وعلى صعيد آخر؛ استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين.

 التنسيق المستمر 

وثمَّن وزير الخارجية التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الأوقاف، مشيدًا بالحرص المتبادل على خدمة المصلحة الوطنية من خلال العمل المشترك، والتكامل في الأدوار خاصة في ما يخص الشأن الديني خارج مصر.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في الارتقاء بصورة مصر في العالمين العربي والإسلامي، من خلال إسهامات الأئمة والموفدين، وما يقومون به من دور كبير في نشر القيم الإسلامية الصحيحة، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ومواجهة الفكر المتطرف.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

أرشيفية

مركز الدراسات السياسية: عملية القدس تثبت أهمية استغلال نقاط ضعف الاحتلال

أرشيفية

استشهاد 45 فلسطينيا برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي

زيلينسكي

زيلينسكي: مستعدون للقاء ثلاثي بمشاركة ترامب.. وعلى واشنطن دفع بوتين للحوار لوقف القتل

بالصور

خارجة من الشمس .. تحذير | عاصفة جيومغناطيسية تصدم الأرض غدا

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

ماذا يحدث لك عند المشي 150 دقيقة فى الأسبوع

فوائد المشي
فوائد المشي
فوائد المشي

خطوة بخطوة.. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض
تكيس المبايض

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

