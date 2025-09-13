أفغانستان.. وزير خارجية طالبان يدعوا لتطبيع العلاقات مع أمريكا

دعا وزير خارجية حركة طالبان الأفغانية، أمير خان متقي، اليوم السبت، إلى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.





كما ذكرت طالبان أن رئيس الوفد الأميركي قال إن بلاده تحترم حرية اختيار الشعوب، ولا تسعى إلى فرض أي شيء على الشعب الأفغاني.





وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان لها اليوم إن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر والمبعوث الخاص السابق لأفغانستان زلماي خليل زاد عقدا محادثات مع وزير الخارجية بحكومة طالبان بشأن الأميركيين المحتجزين في أفغانستان.







وتعتبر واشنطن أن محمود حبيبي، وهو أميركي الجنسية، هو أبرز محتجز من مواطني الولايات المتحدة. وتنفي طالبان احتجازه.





ولا تعترف واشنطن بحكومة طالبان التي تولت السلطة في عام 2021 بعد التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.