إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا

أعلنت خدمات الطوارئ في العاصمة الإسبانية مدريد عن إصابة 14 شخصا، أحدهم إصابته بالغة، جراء انفجار وقع بعد ظهر السبت داخل مقهى في منطقة فاليكاس، جنوب وسط المدينة.

ووفقا للمصادر، وقع الانفجار في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش)، مما استدعى تدخلا عاجلا من فرق الإسعاف والإطفاء التي هرعت إلى الموقع.

وأفادت السلطات بأن المصابين نقلوا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، في حين لا تزال حالة أحدهم خطرة.

ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لتحديد ملابساته.