وزير الخارجية: الأولوية الأولى بلا منازع الدفاع عن الأمن القومي المصري

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الأولوية الأولى بلا منازع هي الدفاع عن الأمن القومي المصري، موضحًا أن وزارة الخارجية العتيدة، والتي تبلغ عمرها مائة عام، وهي في مرحلة الشباب والتجدد، هي المنوط بها ضمن مؤسسات الدولة الدفاع عن الأمن القومي المصري، وهي خط الدفاع الأول في الخارج عبر السفارات.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدفاع عن المصالح الوطنية يأتي في المرتبة الثانية، لافتًا إلى أن هذه المصالح عنوان عريض يشمل العديد من الجوانب، أبرزها الاقتصاد الذي يُعد في صميم المصلحة الوطنية المصرية، من خلال الترويج للمنتجات المصرية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وكذلك جذب الاستثمارات من الخارج.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وتابع وزير الخارجية: "يتضمن الأمر أيضا طرح أفكار خلاقة في قطاعات جديدة كالرقمنة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأخذ بالعلوم الحديثة»، موضحًا أن السفراء والأعضاء في الخارج يقومون بنقل كل ما هو حديث ومتطور ليستفيد منه الداخل المصري.