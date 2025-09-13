قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
أحمد موسى يستعرض كلمات الوفود المشاركة في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟
بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة سياحية بشرم الشيخ
توك شو

وزير الخارجية: نسير في سياستنا الخارجية وفق مبدأ "الاتزان الاستراتيجي"

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمد البدوي

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر تسير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التي يصنعها ويشكلها طبقًا للدستور رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هناك مبدأ حاكمًا وجامعًا يقود ويمثل دفة القيادة للسياسة الخارجية المصرية، وهو المبدأ الذي سنّه الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، وهو مبدأ الاتزان الاستراتيجي.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا المبدأ ليس مجرد عنوان، بل يتعلق بسياسات وآليات محددة لإدارة السياسة الخارجية، وفي مقدمتها الدولة الوطنية والحفاظ عليها.

 الدولة الوطنية

وتابع وزير الخارجية: «عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن الدولة الوطنية، فهو يقصد الدولة الوطنية في محيطنا الإقليمي، مؤكدًا أن مصر هي أقدم دولة في التاريخ، ونموذج للدولة الوطنية ولما يسمى بالدولة الأمة؛ لأن الشعب المصري العريق هو أقدم شعوب الوجود داخل حدود معروفة على امتداد أكثر من خمسة آلاف سنة».

الخارجية وزير الخارجية بدر عبدالعاطي السيسي رئيس الجمهورية

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

إجراء عملية جراحية لمصاب

مستشفى صدر المنيا تتمكن في "إعادة ترميم" ساق مريض

مياه الشرب

أسوان .. قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق بإدفو

حملة رفع الإِشغالات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بكورنيش النيل القديم والحدائق والمنتزهات بأسوان

بالصور

جريمة قتل ودماء على يد شيري عادل تفتتح أولى حلقات "ديجافو"

يقلل خطر السرطان والضغط والكوليسترول .. إمكانيات خارقة لاتعرفها عن البصل

أبرزهم يسرا .. نجوم الفن فى عزاء المطرب عمرو ستين

اول ظهور لوفاء عامر بعد الحكم بحبس ابنة مبارك

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

