مع قرب افتتاحه رسميا.. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس
انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين
الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة
وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025
أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة
إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين
محمد البدوي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إنه لا يمكن أن ينسى أحد مسؤولية المصريين في الخارج تجاه وطنهم، قائلًا: «كلنا تعلمنا من هذا الوطن العظيم، والوطن له أفضال علينا، كان لهم دورهم المشهود في الدفاع عن الثورة المصرية في 2013، والآن يضربون أفضل الأمثلة في الوقوف إلى جانب الوطن من خلال التحويلات».

 تحولات المصريين بالخارج

وشدد «عبدالعاطي»، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن تحولات المصريين بالخارج من العملة الصعبة أصبحت المصدر الأول للدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وهذا أمر عظيم جدًا، مؤكدًا أن الدولة تبني الآن مقاربة جديدة تقوم على تحقيق المكاسب للجميع.

وتابع وزير الخارجية: «إذا كنا نتحدث عن الوطن فعلينا أن نتحدث أيضًا عن مصالح المصريين في الخارج، وتم طرح مبادرات كثيرة للعمل على أن يستفيدوا ويفيدوا الوطن، تحويل الأموال إلى مصر، فتح ودائع، وهو ما يخدم أيضًا مصالح المصريين في الخارج مثلما يخدم مصالح الوطن».

