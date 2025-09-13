الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إنه لا يمكن أن ينسى أحد مسؤولية المصريين في الخارج تجاه وطنهم، قائلًا: «كلنا تعلمنا من هذا الوطن العظيم، والوطن له أفضال علينا، كان لهم دورهم المشهود في الدفاع عن الثورة المصرية في 2013، والآن يضربون أفضل الأمثلة في الوقوف إلى جانب الوطن من خلال التحويلات».

تحولات المصريين بالخارج

وشدد «عبدالعاطي»، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن تحولات المصريين بالخارج من العملة الصعبة أصبحت المصدر الأول للدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وهذا أمر عظيم جدًا، مؤكدًا أن الدولة تبني الآن مقاربة جديدة تقوم على تحقيق المكاسب للجميع.

وتابع وزير الخارجية: «إذا كنا نتحدث عن الوطن فعلينا أن نتحدث أيضًا عن مصالح المصريين في الخارج، وتم طرح مبادرات كثيرة للعمل على أن يستفيدوا ويفيدوا الوطن، تحويل الأموال إلى مصر، فتح ودائع، وهو ما يخدم أيضًا مصالح المصريين في الخارج مثلما يخدم مصالح الوطن».