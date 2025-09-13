قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن هناك أساليب إسرائيلية عديدة للقتل في قطاع غزة، منها القتل من خلال الاستهداف الممنهج، القتل حتى إذا كنت تنتظر في طوابير الحصول على الطعام لإطعام أسرتك فأنت أيضًا مستهدف، فضلًا عن القتل من خلال التجويع الممنهج ومنع دخول المساعدات لأكثر من أربعة أشهر، منذ مارس وحتى يوليو، حيث لم تدخل شاحنة واحدة إلى القطاع.

الحد الأدنى للاحتياجات

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما يدخل الآن من مساعدات هو عدد بسيط وغير كافٍ، موضحًا أن هذا لا يلبي الحد الأدنى للاحتياجات، إذ هناك حاجة يومية إلى 700 شاحنة، بينما أقصى التقديرات لا تتجاوز 200 شاحنة، وعادة ما تكون أقل.

احترام حقوق الإنسان

وتابع وزير الخارجية: «مصر لن تكف عن التأكيد على القانون واحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، وهو عنصر أساسي من عناصر مبدأ الاتزان الاستراتيجي، ليس لإرضاء أي طرف خارجي، وإنما لصالح المجتمعات المصرية والعربية».