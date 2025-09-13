قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس
انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين
الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة
وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025
أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة
إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين
وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يهدد القضية الفلسطينية
توك شو

وزير الخارجية: «ماسبيرو» لعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي والوجدان المصري والعربي

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن مشاركته في ندوة صالون ماسبيرو الثقافي يمثل مناسبة خاصة له ومليئة بالاعتزاز لعدة أسباب، على رأسها التواجد داخل مبنى ماسبيرو، هذا الصرح الإعلامي العظيم الذي لعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي والوجدان المصري والعربي.

وقال وزير الخارجية، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة" إكسترا نيوز": «أنا أشعر بسعادة غامرة لتواجدي معكم اليوم في هذه القلعة الشامخة مبنى ماسبيرو، الذي يُعد الأم لكل المؤسسات الإعلامية في العالم العربي، فقد ساهم هذا المبنى في صنع وعينا ووجداننا، وله منا كل التقدير والدعم»

كما عبّر وزير الخارجية عن اعتزازه بالتواجد في ستوديو يحمل اسم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، مؤكدًا أن زويل كسر المقولة التقليدية بأن العرب لا يبدعون إلا في الأدب والفنون، حيث تفوق في العلوم وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عن جدارة، كأول عربي مسلم ينال هذه الجائزة، مشيدًا بما قدمه زويل من نموذج مضيء للعلم والانتماء المصري الأصيل.

 مسيرة الإعلام المصري

وعبر وزير الخارجية عن سعادته بوجوده بين كوكبة من الرموز الإعلامية العظيمة التي كان لها دور فاعل في مسيرة الإعلام المصري، وخص بالذكر الإعلامي الكبير فهمي عمر، والإعلامية سناء منصور، والإعلامية إيناس جوهر، والإعلامية نهال كمال، وقال: «تعلمنا منهم الكثير، ولهم منا كل التقدير والاحترام، فهم من أعطوا لماسبيرو هذا الدور والتاريخ».

