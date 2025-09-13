وزير الخارجية: لا تهاون أو تفريط في حق مصر المائي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن هناك العديد من التحديات الوجودية التي تمس الأمن القومي المصري والعربي، والدولة المصرية لم تشهد مثل تلك التحديات من قبل.



وأضاف وزير الخارجية خلال مشاركته بفاعليات “صالون ماسبيرو الثقافي” والمذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” أن الدولة المصرية لم تشهد تحديات من كل الاتجاهات كما تشهده الآن من كافة الاتجاهات، لافتا إلى أن هناك أعمال إبادة تحدث من صنع الاحتلال على حدودنا الشرقية، وما يحدث في غزة مسألة تهدد وجود القضية الفلسطينية.

حق مصر المائي

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف التهاون في حق مصر المائي حتى ولو بقطرة مياه.

تشكيل الوعي ومساندة الوطن

وقال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن ماسبيرو ساهم في تشكيل الوعي ومساندة الوطن، لافتا إلى أن ماسبيرو يمارس دوره في تشكيل الوعي المصري وتوفير المعلومات الدقيقة والصحيحة لكافة جموع الصحفيين.