خبير اقتصادي يرد على صندوق النقد: ابعدوا عننا.. إحنا بنطرح مشروعات استثمارية

علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على تصريحات صندوق النقد الدولي المستفزة عن مصر واقتصادها .

وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صندوق النقد الدولي يغلب عليه الأن الاقتصاد السياسي ، علاج الملفات الاقتصادية في بلدنا مصري بشكل كامل ".

وأكمل مصطفى بدرة :" أتمنى ان يكون لدينا وجهة نظر للتفاهم والتواصل مع صندوق النقد الدولي لإرجاء الشريحة الأخيرة ونقول لهم ابعدوا عننا ".

وتابع مصطفى بدرة :" الدولة منذ يومين أعلنت عن مشروع استثماري كبير بـ 18.5 مليار دولار والدولة تطرح مشروعات استثمارية اقتصادية للقطاع الخاص بالمليارات ".

