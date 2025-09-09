صندوق النقد الدولي يختتم مراجعته الرابعة مع جواتيمالا وسط توقعات قوية للاقتصاد

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة المادة الرابعة مع جواتيمالا.

وذكر بيان صندوق النقد أن جواتيمالا حافظت على اقتصاد مرن، وحققت معدلات تضخم منخفضة، واحتياطيات سياسية وفيرة، وحساب جاري إيجابي خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أسهمت كل هذه العوامل في زيادة فرص الوصول إلى الأسواق بشكل إيجابي، منوها إلى أهمية إجراء إصلاحات لتحويل البلاد إلى توازن بين الاستثمار المرتفع والنمو المرتفع والحد من الفقر بشكل ملموس.

وأكد أنه لا تزال توقعات الاقتصاد الكلي قوية، على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بتغير سياسات التجارة والهجرة في الخارج، وأن يستقر النمو الاقتصادي عند 3.8 في المئة خلال عام 2025، مع تعويض الدافع المالي الكبير عن تراجع الطلب الخاص.

وتوقع أن تحافظ الرياح المعاكسة الخارجية على النمو عند حوالي 3.5 في المئة في عام 2026–2027، بينما في السنوات اللاحقة، يمكن أن يتقارب النمو إلى 4 في المئة بسبب الاستثمارات في البنية التحتية والإصلاحات الجارية، بما في ذلك تحسين الإدارة وجودة الإنفاق العام.

وتوقع الصندوق عودة التضخم تدريجيا إلى هدف السياسة النقدية (4 في المائة ± 1 نقطة مئوية)، وأن يستمر العجز المالي الذي يبلغ نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط؛ ما يؤدي إلى وصول الدين العام إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية فترة التوقعات.