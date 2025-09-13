أبو العينين: الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت

استعرض النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، تقرير لجنة السياسات بالجمعية البرلمانية، مشيدا بما تضمنه من تعبير صادق عز الوضع الحالي في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من مرارة العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الثاني من فعاليات اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة شرم الشيخ.

وقال "أبو العينين": «استمعت لتقرير لجنة السياسة والتي وضعت النقاط على الحروف وكانت صادقة بتعيرها عن النواحي الإنسانية الخاصة بالمجاعة والقتل الذي يعانيه الأطفال والعزل والمدنيين في فلسطين

وأعرب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن استياءه الشديد من عدم وجود طرق لحل القضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة، معقبا: «الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت والأمم المتحدة تنهار لأن عنصر القوة هو المتحكم».

وقال أبو العينين: "هذا أوجد حالة تشاؤم وهو أمر يشكل خطورة.. تخيلوا لو هناك سلام كيف ستكون التنمية والازدهار في المنطقة».

وأشار في هذا الصدد إلى ما تكبدته مصر من خسائر بسبب قناة السويس بعد تحويل حركة التجارة الدولية بعيدا عن البحر الأحمر ما كبد مصر خسائر قدرت ب ٧ مليار دولار سنويا.